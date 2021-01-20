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Bu ameliyat yüzde iz bırakmıyor

Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Zereyak, çene ucu estetiği ameliyatı hakkında bilgiler verip, ağız ve çenede oluşan şişliğin ameliyattan 1 hafta sonra gdüzeldiğini ve yüzde herhangi bir yara izi kalmadığını belirtti.

Sağlık 20.01.2021, 11:29
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Bu ameliyat yüzde iz bırakmıyor

Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Zereyak, çene ucu estetiği ameliyatı hakkında bilgiler verip, ağız ve çenede oluşan şişliğin ameliyattan 1 hafta sonra gdüzeldiğini ve yüzde herhangi bir yara izi kalmadığını belirtti.

Medicana Sivas Hastanesinde görevli Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Zereyak, çene uzundaki bozuk yapının estetik görüntüyü bozduğunu belirtip “ Çene ucu, yüzümüzün en alt bölümünde bulunan, yüzden boyun bölgesine geçiş noktasıdır. Yüz profilinin belirlenmesinde çene önemli yer tutar. Özellikle burun, dudak, çene boyun geçişi yüz profilinin tamamlayıcısıdır. Çene ucunun büyük veya küçük olması estetik görünümü bozan bir profil yapısına neden olur’’ dedi.

Bu ameliyatta yüzde iz kalmıyor

Ameliyat öncesi ve ameliyat anından bahseden Dr. Öğretim Üyesi Umut Zereyak, çene ucu ameliyatında yüzde herhangi bir iz olmadığını belirterek, “Özellikle ısırma kusuru, dişlerin yapısı incelenir. Isırma kusuru yoksa diş dizilimi (ortognatik) tedaviye ihtiyaç yoktur. Sigara içiciliği ve kullanılan ilaçlar sorgulanır. Çene ucunun büyük, önde ya da küçük geride olabilir, bu belirlenip ameliyat tekniği ve kesi yeri detaylı bir şekilde konuşulacaktır. Çene ucu estetiği ameliyatlarına Genioplasti ismi de verilmektedir. Kesiyi ağız içinden yapıldığı için yüzde herhangi bir iz kalmamaktadır. Ameliyat dikişleri kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için dikiş alınmasına gerek olmaz. Çene ucu estetiği ameliyatı lokal anestezi yada genel anestezi altında yapılabilir. Yaklaşık 1 saat kadar sürmektedir’’ şeklinde konuştu.

“Kişinin yüzü kuş yüzüne benzer bir görünüm alabilir’’

Dr. Öğretim Üyesi Umut Zereyak, küçük ve geride bir çene ile kemerli ve büyük burunda deformitenin artarak yüzün kuş yüzüne benzeyebileceğini dile getirerek,“ Kaba ve uzun bir yüze yapılacak bir ameliyat ile çene ucu estetik temellere uygun olarak küçültülebilir. Bu müdahale fazla kemiğin çıkarılması veya çene ucunun geriye doğru kaydırılması şeklinde olabilir. Geriye kaydırılan çene ucu plak veya vida yardımı ile yeni pozisyonunda tespit edilmelidir. Küçük ve geride bir çene eğer aynı anda kemerli ve büyük bir burun da var ise, deformite daha da ağırlaşır ve kişinin yüzü kuş yüzüne benzer bir görünüm alabilir. Böyle bir durumda çene altı dokularının desteği de azalacağından çene ucu altındaki yumuşak dokuların sarkması da daha çabuk görülecek ve kişide aynı zamanda ‘gıdı’ deformitesi de oluşacaktır. Küçük çenenin büyütülmesi; çene ucu kemiğinin kesilerek öne ilerletilmesi şeklinde veya çeşitli implantların çene ucuna yerleştirilmesi ile yapılmaktadır. Çene ucunun büyütülmesi kişinin gıdı probleminin de çözülmesini sağlayabilir’’ ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası 1haftada iyileşme

Zereyak, ameliyattan sonra ağız ve çenede oluşan şişliğin 1 haftada iyileştiğini söyleyerek, “Ağrı genellikle azdır ve ağrı kesici kullanmakla iyi tolere edilir. Hasta bir gün hastanede kaldıktan sonra evine taburcu edilir. Ağız ve çenedeki şişlikler ortalama 1 hafta da iyileşmektedir. Ağız içindeki kesiler iyileşene kadar yaklaşık 6-7 gün sıvı gıdalar ile beslenmek yeterlidir. Çene kemiği de gelişimini 18 yaş civarında tamamlamakta, 18 yaşından sonra yapılması yerinde olacaktır. Çene ucu estetiği yaptırmak isteyen kişilerde ısırma kusuru incelenir. Çene ucu estetiği olan kişilerde ameliyattan sonra geçici de olsa, alt ve üst dişlerin birbirine bağlanmasına gerek yoktur’’ şeklinde konuştu.
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