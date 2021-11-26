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Bakan Koca: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilme
Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız kapatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Sağlık 26.11.2021, 21:20 26.11.2021, 21:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2021