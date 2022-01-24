‘Böbrek Dede’den çocuklara ara tatil sürprizi

Türk Böbrek Vakfı’nın Çocuklara Armağanı ‘Böbrek Dede’, yeni animasyon videoları ile ara tatilde çocuklarla buluşuyor.

İlköğretim öğrencilerine özel olarak hayata geçirilen ‘Böbrek dede’ projesi, şimdiye kadar kitapçık ve sesli kitap olarak öğrenciler ile buluşmuştu. ‘Böbrek Dede’ yarıyıl tatilinde ise yeni hazırlanan animasyon videolarla çocukları eğlendirerek bilgilendirmeye devam edecek.

37 yıldır ‘Böbrek sağlığının korunması’ adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk’in karikatürize edilerek hazırlanan karakter çizimi ‘Böbrek dede’ ile çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Esprili dili ve sevimli üslubu ile bugüne kadar binlerce ilköğretim öğrencisine ulaşan ‘Böbrek dede’, kitapçıklar ve sesli kitapları sonrası animasyon videolarıyla da öğrenciler ile buluşacak.