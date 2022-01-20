BiTedavi ile yerinde sağlık hizmetleri dönemi başladı

2021 yılının son çeyreğinde yeni bir start-up projesi olarak hayata geçen BiTedavi yeni yıl ile birlikte yerinde sağlık hizmetlerinde ciddi bir talebe ulaştı. Sağlık hizmetlerini en kısa sürede ve hastaların bulunduğu lokasyon da ulaştıran BiTedavi bu sayede insanların hayat kalitelerini artırmayı ve yerinden kalkamayacak durumda olan hastaların yada hastaneye gitmek istemeyenlerin sağlık hizmetlerinden en kısa sürede ve en kaliteli şekilde yararlanmalarını sağlıyor.

BiTedavi yerinde sağlık hizmetlerinde dünya markası olacak

BiTedavi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpay şuan da tüm İstanbul’a hizmet verdiklerini fakat çok yakında tüm Türkiye’nin BiTedavi’nin sağladığı yerinde sağlık hizmeti ayrıcalığından faydalanabileceğini ifade etti. Alpay, ‘’BiTedavi bireylerin kendilerini güvende ve mutlu hissettikleri yaşam alanlarında sağlık ile ilgili problemlerine hızlıca müdahale ederek gidermeyi, komplikasyonların en aza indirilmesi ve yaşam kalitesinin ön görülebilir maliyet ile yükseltilmesini amaç ediniyor. BiTedavi’nin hizmetleri sanılanın aksine lüks ve çok maliyetli hizmetler değil. Bugün talep eden hastalarımıza evlerinden ya da bulundukları lokasyondan hiç kıpırdamadan sağlık hizmetlerini ulaştırıyoruz. Pandemi süreci yerinde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı ve talebi oldukça artırdı. Bizde bu ihtiyaçları ve talepleri gidermek noktasında güvenilirlik, kalite ve ivedilikle hizmet veriyoruz. BiTedavi içerisinde büyük sağlık kuruluşlarının ve sağlık profesyonellerinin bulunduğu çatı bir platform. Hastalarımıza verdiğimiz hizmet onların olumlu referansları ile çok geniş kitlelere ulaşmış durumda. Çok yakında tüm Türkiye’ye yerinde sağlık hizmeti veriyor olacağız. Ardından BiTedavi dünyaya açılarak ülkemizi gururlandıracak bir proje olacak" dedi.

En çok talep PCR testlerinde, kan tahlillerinde ve evde doktor hizmetlerinde

En çok talebin PCR testlerinden oluştuğunu ifade eden BİTedavi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpay, ‘’PCR, antikor testlerinden sonra en yoğun talep evde kan tahlili, evde doktor hizmetinde yaşanıyor. Ayrıca evde hasta bakıcı, hemşire, refakatçi, yaşlı bakımı, evde sonda takımı ve evde pansuman hizmetlerimizde talep oldukça yoğun. BiTedavi evde sağlık hizmetlerine herkesi ulaşabilmesine vesile oldu. Oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.