banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Fevzi Kahraman, Turgut Özal'ın Balkan stratejisini yazı
Fevzi Kahraman, Turgut Özal'ın Balkan stratejisini yazı
Berat Albayrak CHP'ye dava açıyor
Berat Albayrak CHP'ye dava açıyor
Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik
Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik
Bir saat içinde izlenme rekoru kırdı
Bir saat içinde izlenme rekoru kırdı
banner448

Bingöl’de vaka sayısı 70’e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir

Ülke genelinde vaka sayısı en çok düşen iller arasında yer alan Bingöl’de, filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla vaka sayısı 70’lere kadar düştü.

Sağlık 21.02.2021, 10:36
2
Bingöl’de vaka sayısı 70’e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir

Ülke genelinde vaka sayısı en çok düşen iller arasında yer alan Bingöl’de, filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla vaka sayısı 70’lere kadar düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında son bir hafta içerisinde 100 bin nüfusta görülen korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale yer aldı. Vaka artış hızı düşüşte olan 5 il ise, Bitlis, Mardin, Kastamonu, Bingöl ve Yalova oldu. 280 bin nüfusa sahip olan Bingöl’de vaka artış hızının düşmesi kentte sevinçle karşılandı. Bingöl’de 8-14 Şubat tarihleri arasında 70 vaka görüldüğünü aktaran İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, düşüşün nedeninin filyasyon ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Kentin vaka durumu hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Gündoğdu, “Bakanımızın açıklamış olduğu 8-14 Şubat Türkiye geneli 100 bin nüfusa düşen Bingöl’ümüzde 26,81’lik bir veri açıklanmıştı. Bu da aşağı yukarı 280 binlik nüfuslu şehrimizde 70 vaka sayısına tekabül ediyor. Yaptığımız ve devam eden çalışmalar neticesinde yine bakanımızın açıklamış olduğu verilerde Bingöl’ümüzde vaka sayısında yüzde 26 gibi bir düşüş yaşandı. Amacımız tabi bu oranları daha da düşürerek özellikle Türkiye’deki en risksiz şehirler arasına girmek ve vaka sayımızı sıfıra düşürmek. Şüphesiz son 1 yıldır özellikle sağlık çalışanlarımızın sahada yürüttüğü çalışmalar büyük önem arz etmekte. Filyasyon ekiplerimizin özellikle her bir vakaya ayrı ayrı titizlikle yaklaşması, her bir vakanın tespit edilmesi, bütün temaslıların çok güzel bir şekilde sorgulanıp tespit

edilerek numunelerin alınması ve bu numunelerin en hızlı şekilde laboratuvara ulaşması büyük önem arz etmekteydi” dedi.

“Risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir”

Vaka sayılarında düşüşün devam etmesi durumunda kısıtlamaların da kalkabileceğini aktaran Gündoğdu, “Özellikle bölgemizde son iki haftadır görülen kar yağışına rağmen filyasyon ekiplerinin sürdürmüş olduğu çalışmalar ve zamanla yarışmaları, en uzak köylere kadar gidip kişilerin izole edilmesi, temaslarından numune alınması noktasında göstermiş oldukları gayret sonucunda bu sonuçlara ulaştık. Temennimiz bundan sonra da daha iyi sonuçlara ulaşıp, ilimizin en risksiz iller arasına girmesi ve bu hastalığa bağlı ölümlerin olmamasıdır. Yine bu açıklanan sonuçların sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttıracağını düşünüyoruz. İlerleyen günlerde belirlenen takvim çerçevesinde risksiz alana girmemizle beraber kısıtlamaların kaldırılması söz konusu olabilir. Bu noktada yine bütün vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesi ve olası bir vaka sayısının artışının önüne geçmemiz çok önemli. Sonuç itibarıyla bulaşıcı bir hastalık ile olan mücadelemiz devam etmekte. Bu mücadelenin de tüm kurallara riayet edilerek ve en ufak bir esneme olmayacak şekilde başarıya ulaşması söz konusu. Bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uymalarıdır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Konyaspor 24 30
11. Malatyaspor 25 30
12. Göztepe 24 29
13. Kasımpaşa 25 29
14. Sivasspor 23 28
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 21 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Menemen Belediyespor 22 23
14. Balıkesirspor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 25 43
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Levante 24 31
9. Granada 23 30
10. Celta de Vigo 24 29
11. Athletic Bilbao 22 28
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Getafe 24 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 23 16