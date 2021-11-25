“Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı mide kanamasına neden olabilir”

Günlük hayatta yapılan bazı yanlışların mide kanamasına yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Mide kanamasını tetikleyen faktörler; stres, kuvvetli ağrı kesici ilaçlar, acılı ve baharatlı gıdalar ile uzun süreli açlıktır. Özellikle rastgele alınan kuvvetli ağrı kesiciler veya kas gevşeticileri, mide ve bağırsakta kanamaya neden olabilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, mide kanamasına yol açan etkenlere değinerek önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Göral, “Mide kanaması; genelde mide ve oniki parmak bağırsak ülseri, mide kanseri veya ağır gastritlerde, bazen de karaciğer sirozunda olur. Mide kanamasını tetikleyen faktörler; stres, kuvvetli ağrı kesici ilaçlar, acılı ve baharatlı gıdalar ile uzun süreli açlıktır. Özellikle rastgele alınan kuvvetli ağrı kesiciler veya kas gevşeticileri, mide ve bağırsakta kanamaya neden olabilir. Mide hastalığı olsun veya olmasın, mide kanamasının en yaygın belirtileri; yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık, mide yanması, dışkıda siyahlaşma, bayılma ve şoktur. Eğer kişide; siyah renkli gaita, mide bölgesinde rahatsızlık, ağrı, yanma, acı, ekşime hissi varsa, solukluk, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı problemi oluşmuşsa, mide kanaması ihtimali akla gelmelidir. Ayrıca aşırı terleme, iştahsızlık, ani baş dönmesi atakları, mide bulantısı ve kusma hali vardır. Kusmuğun rengi, kahve telvesi gibi ya da kırmızı renkte olması kişide mide kanamasının habercisidir” dedi.

“Bazı ilaçlar ve gıdalar dışkı rengini siyah yapabilir”

Kanamanın hafif veya bazen de şiddetli olabildiğini belirten Prof. Dr. Göral, “Hafif kanamalarda kişinin genel durumu iyidir. Belirtiler hafiftir. Ancak ağır ve fazla miktarda kanama varsa, kan kaybına bağlı olarak hasta hemen yığılıp, düşebilir. Bu durumda acil müdahale gerekebilir. Bazen de karaciğer sirozuna bağlı olarak, yemek borusundaki varislerin kanaması sonucu, ağızdan bol miktarda, ciğer parçaları halinde, kırmızı renkte bol kusma olur, hastada beraberinde karaciğer yetmezliği olduğundan, hemen şoka veya komaya girebilir. Kişide kanamaya bağlı olarak; tansiyon düşüklüğü ve beraberinde göz kararması hali, bitkinlik, halsizlik beraberinde ayakta zor durma hali vardır. Kişide siyah dışkılama varsa, bu her zaman kanamayı göstermez. Bazı ilaçlar (kan yapıcı, bizmut tuzu), pancar, siyah zeytin, ıspanak ve ciğer kebabı yeme de, dışkı rengini siyah yapabilir. Bu konunun da göz önünde bulunması gerekir” şeklinde konuştu.

“En kısa sürede hastaneye başvurulmalı”

Prof. Dr. Vedat Göral, kişide mide kanaması şüphesi varsa, hemen en yakın hastaneye başvurulması gerektiğine dikkati çekerek, “Kanama ciddi ise hastanede birkaç gün yatırılarak tedavisi yapılır. Kesin teşhis, endoskopi ile konur. Endoskopide teşhis konulduktan sonra, aynı anda kanamayı durdurmak için özel bazı tedaviler yapılarak, aynı anda tedavi de uygulanmış olur. Bazı kan testleri yapılır. Hastaya gerekmedikçe kan verilmez, ancak kan değerleri çok düşük ise ve şok hali varsa, kan transfüzyonu yapılır. Kanama tedavisinden sonra da özel bir diyet tedavisi uygulanır” açıklamasında bulundu.