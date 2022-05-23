Bebeğiniz Hırıltılı Soluyorsa Dikkat!

Halk arasında akciğer sönmesi olarak bilinen pnömotoraks, yenidoğan bebeklerde kendini solunum güçlüğüyle belli ediyor. Pnömotoraks’ta akciğer ile göğüs boşluğu arasında hava bulunması sonucu akciğerlerde sönme gelişiyor ve kişide solunum sıkıntısı görülüyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Bülent Azman, bu hastalığın bebeklerde ilk 24-36 saatte ortaya çıkabildiğini hatırlatarak, belirtileri şöyle sıralıyor: “Bebek hızlı ya da hırıltılı nefes alıyorsa, burun deliğinde genişleme varsa, teni soluk ya da mavimsi bir renkteyse, çocuk nefes aldığında göğüs duvarı geri çekiliyor yani cildi ve kasları kaburgaların etrafına çöküyorsa pnömotoraks’tan şüphe edilmeli.”

Akciğer sorunu nedeniyle solunum cihazına bağlı bebeklerde pnömotoraks gelişebildiğini belirten Op. Dr. Azman, bebeklerde bu hastalığın tedavisinde CPAP denilen cihazdan yararlanıldığını belirterek, bebeğin kendi nefes alıp vermesine engel olmadan düşük basınçla hava veya oksijenle solunumunun desteklendiğinin altını çiziyor.

Yenidoğan pnömotoraksında ilk tedavinin oksijen verilmesi olduğunu anlatan Op. Dr. Azman, “Hiç semptomu olmayan bebekler tedavi gerektirmez. Ancak kan oksijen düzeyi yükseltilemiyorsa, kan basıncında düşme düzeltilemiyorsa göğüs boşluğundaki hava dışarı alınmalıdır. Enjektör ile hava boşaltılabilir. Ancak hava kaçağının devam ettiği durumlarda, yani ciddi solunum sıkıntısı olan veya CPAP ile ya da mekanik ventilatör ile solunum desteği verilen hastalarda göğüs tüpü takılabilir. Pnömotoraks altta yatan hastalığın bir komplikasyonudur ancak tedavi edilmediği durumlarda ölümcül olabilir. Tecrübeli bir çocuk cerrahı tarafından minimum riskle takılacak göğüs tüpü hayat kurtarır” diyor.