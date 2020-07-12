Bakan Koca: ”Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, “Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” ifadelerine yer verdi.