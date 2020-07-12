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Bakan Koca: ”Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim”
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONA VİRÜSÜN BUGÜN YAKALADIĞI FIRSATLARIN VAKA TABLOSUNA ORTALAMA BİR HAFTA SONRA YANSIDIĞINI BELİRTEREK, “YENİ VAKA SAYILARINI BUGÜN UYGULADIĞIMIZ TEDBİRLERLE DÜŞÜRELİM” DEDİ.
Sağlık 12.07.2020, 22:26 12.07.2020, 22:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsün bugün yakaladığı fırsatların vaka tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, “Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim” ifadelerine yer verdi.
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