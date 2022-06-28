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Bakan Koca: “Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı” dedi.
Sağlık 28.06.2022, 02:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı” dedi.
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. ‘Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz’ cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer” ifadelerini kullandı.