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Bakan Koca, yeni insidans haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Sağlık 06.07.2021, 12:11
Bakan Koca, yeni insidans haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz, Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
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