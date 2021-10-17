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Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık 17.10.2021, 13:36
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “2-8 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük” ifadelerini kulandı.

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