Bakan Koca en çok merak edilen iki soruyu canlı yayında cevapladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın 4. gününde Edirne Valiliği'nin ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti.

Uygulanan tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarındaki düşüşün yakın bir zamanda ağır hasta ve vefatlara da yansıcağını söyledi. Bakan Koca, ''Hastane başvuranların sayısı yarı yarıya düştü'' ifadesine de yer verdi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 2 SORU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tam kapanma vakayı düşürdü mü?" sorusuna "Olumlu etkilerini görmeye başladık." ifadeleri ile yanıt verdi.

Koca aynı zamanda vaka sayısındaki düşüşün, test sayısının az olmasından kaynaklı olmadığını söyledi.

Test sayılarının düşmesiyle ilgili konuşan Koca, "Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da müracaatları ve filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur" açıklamasını yaptı.

Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün Edirnede'yiz, Trakya Bölgesi'ndeki durumu il değerlendirme toplantılarında ele alacağız. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Edirne'de sağlık hizmetlerinin sunulmasındaki durumu, ihtiyaçları, destek talep edilen konuları istişare etme fırsatı bulduk.

Vaka sayılarında düşüşü yakalayacağmızı düşünüyoruz.

Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Test sayılarının düşmesi vaka sayılarının düşmesi değil sonucudur.

Vaka sayıları sonucu tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı bir bayramı yaşamak istiyoruz.

Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.