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Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu yıl 2.3 milyon grip aşısı aldık. Bugüne kadar 600 bin kişiye yapıldı. “Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında da böyle olacak, bu sayı 2 katına çıkabilir, bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak'' dedi.

Sağlık 18.11.2020, 22:28
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Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması!

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

Pfizer aşı ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak

Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz"

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