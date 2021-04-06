banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı pasaportunu desteklemiyoruz
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
İnadına yapacağız demenin psikolojik tarafı sorgulanmalı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Bakan Koca : 'Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun'

Bakan Koca: "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

Sağlık 06.04.2021, 19:01
2
Bakan Koca : 'Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun'

Bakan Koca: "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."
 

Yorumlar (0)
17°
açık