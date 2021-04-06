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AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Türkiye, aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi"
Bakan Koca : 'Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun'
Bakan Koca: "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."
Sağlık 06.04.2021, 19:01
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Bakan Koca: "Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."