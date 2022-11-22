Bakan Koca: "(Amasya Merzifon’daki kaza) Kazada ağır yaralanmış olan bir hastamız, ambulans uçak ile İstanbul’a getirildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya Merzifon’daki kazada ağır yaralanmış olan bir hastanın ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya Merzifon’da, tiyatro sanatçılarımızın bulunduğu minibüsün tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanmış olan bir hastamız, tedavi gördüğü Amasya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dün uçak ambulans ile alınarak İstanbul’a getirildi" ifadelerini kullandı.