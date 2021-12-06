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Bakan Koca: "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" dedi.
Sağlık 06.12.2021, 12:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı. Bakan Koca, acil sağlık personelinin çalışmalarından görüntülerin de yer aldığı paylaşımında, "3 bin 156 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, 5 bin 886 kara ambulansımız, 6 deniz ambulansımız, 12 helikopter ambulansımız, 3
uçak ambulansımız ve 39 bin 836 acil sağlık personelimizle Acil Sağlık Hizmetleri Haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.