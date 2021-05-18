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Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
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Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta Çin'den 10 milyon dozun üzerinde aşı sevkiyatı beklendiğini söyledi. Koca, haziran ayında da 30 milyon Biontech aşısının geleceğini belirtti.

Sağlık 18.05.2021, 12:19
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınında aşı sevkiyatlarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Koca, haziran ayında hedefin 18-20 yaş üstü herkesin aşılanması olduğunu söyledi. 

Bakan Koca, Çin aşısıyla ilgili olarak bu hafta içinde 10 milyon doz aşının beklendiğini belirtti. 

Biontech aşısıyla ilgili de önemli bilgiler veren Bakan Koca, haziran ayında 30 milyon Biontech aşısının geleceğini söyleyerek, daha sonraki 3 ayda da bu sayının artacağını belirtti. Koca ayrıca Biontech CEO'su Uğur Şahin'in, önümüzdeki ilk Korona virüs Bilim Kurulu toplantısında videokonferans ile katılacağını duyurdu. 
 
Koca, yerli aşı için "Yerli aşıda Faz 3 aşaması haziran başında , ağustos ya da eylül ayında hazır olur" ifadelerini kullandı. 

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