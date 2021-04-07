Bahar alerjisi olanlar koronavirüse karşı daha hassas

Polen mevsiminin gelmesiyle birlikte burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşırma, burun ve göz kaşıntıları, gözde sulanma, göz kızartıları, yüz ve vücutta kaşıntılar, nefes darlığı ve hışırtılı solunum olarak ortaya çıkan bahar alerjileri görülme sıklığı arttı.

Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde alerjik hastalık olduğunu ve alerjinin daha çok orta ve genç yaş gurubunu etkilediğini ifade eden Alerjik Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, yapılan çalışmalarda 10 ila 20 yaş gurubu arasında toplumun yüzde 20-25 arasında alerjik nezlesi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

En çok rastlanan alerjik hastalığın saman nezlesi olduğunu hatırlatan Öztürk, saman nezlesi olan kişilerin yüzde 30 ila 50'sinde astım hastalığı bulunduğunu ve bu yüzden polen alerjisi olanların tanıları konmadıysa alerji deri testi ile tanılarını koydurmaları, alerji ilaçlarını düzenli kullanmaları ve alerji uzmanı kontrolünde tedavilerini sağlayarak hastalıklarının astıma dönmesini engellemeleri ve doktor önerisiyle ilaç kullanarak yanlış tanıların konmasını önlemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

KORONAVİRÜSE YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA

Saman nezlesi olan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, bunun nedeninin burun kaşınması, tıkanması, göz sulanması ve kaşıntısı nedeniyle kişilerin ellerini burunlarına götürme ihtiyaçlarının artması, gözlerine elleriyle temas etmeleri, maskelerini sık sık çıkartıp burunlarını temizlemeleri olarak açıkladı. Öztürk, enfekte olmuş ellerin temasının artmasından dolayı saman nezlesi olan hastalarda koronavirüs hastalığının daha fazla görüleceğini dile getirdi.

Koronavirüs hastalığı ile alerjik nezlenin ortak belirtileri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, ikisinde de öksürük ve nefes darlığı olabildiğini, burun tıkanıklığı tarzında yakınmaların meydana gelebileceğini belirterek, "Geçen yıl hastalarımız burun tıkanması, geniz akıntısına bağlı öksürük, nefes darlığı yakınmalarıyla geldiğinde ‘Bende de koronavirüs hastalığı var mı?’ diyerek müracaat ettiler. Muayenelerde polen nezlesi tespit edilen bu kişiler birtakım ilaçlarla rahatlatıldı ve koronavirüs hastalığı olmadığı tespit edildi. Koronavirüs hastası olup da bahar nezlesi zannedip doktora gitmeyenler ya da geç gidenler de oldu. Bunlar hastalığın teşhisini geciktirdi ve virüsün akciğere inmesiyle koronavirüs zatürresi olup tedavisi geciken hastalarımız da oldu.” ifadelerini kullandı.

BAHAR ALERJİLERİNE KARŞI ÖNERİLER

Prof. Dr. Öztürk, polene bağlı görülen alerjik nezle ve göz nezlesine karşı şu önerilerde bulundu:

- Polenin çok olduğu sabah saatlerinde ve rüzgarlı saatlerde dışarı çıkılmamalı.

- Mutlaka maske ile dış ortamda dolaşılmalı, bunun haricinde güneş gözlüğü takılmalı.

- Eğer alerjik nezleye ya da göz nezlesine bağlı elimizi, burnumuza ve gözümüze götürme ihtiyacı varsa mümkünse elimizi yıkayarak ya da dezenfekte ederek burun ve göz temizliği yapılmalı. Bu kişiler gün içinde 3-4 saatte bir maskelerini değiştirmeli.

- Alerjik nezlede öncelikle alerjenlerden yani polenlerden korunulmalı. Dış ortamda mutlaka maske takılmalı ve eve gelindiği zaman mutlaka duş alınmalıdır.

- Burunda ve gözde polenler biriktiğinden eve gelindiği ya da iş yerine gidildiği zaman su ile yüz ve burun temizliği kişiyi rahatlatacaktır.

- Sabah erken ve rüzgarlı saatlerde dış ortama çıkılmaması polenlerle teması azaltarak kişinin alerjik nezle olmasını büyük oranda engelleyecektir.

(Ensonhaber)