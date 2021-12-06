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‘Az yiyorum ama kilo veremiyorum’ diyenlere altın öneriler

Zayıflama diyetleri hazırlanırken ilk etapta kişinin metabolizma hızının ölçüldüğünü, daha sonra günlük fiziksel aktivitelerin incelenerek günde ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulduğunun hesaplandığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, “Eğer metabolizma hızınız düşükse, kalori kısıtlamanız yeterince yapılamaz ve kilo vermekte zorluk çekersiniz” diyerek metabolizma hızını artıracak tavsiyelerde bulundu.

Sağlık 06.12.2021, 13:42
‘Az yiyorum ama kilo veremiyorum’ diyenlere altın öneriler

Zayıflama diyetleri hazırlanırken ilk etapta kişinin metabolizma hızının ölçüldüğünü, daha sonra günlük fiziksel aktivitelerin incelenerek günde ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulduğunun hesaplandığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, “Eğer metabolizma hızınız düşükse, kalori kısıtlamanız yeterince yapılamaz ve kilo vermekte zorluk çekersiniz” diyerek metabolizma hızını artıracak tavsiyelerde bulundu.

Yakın arkadaşınızla her gün aynı yiyecekleri yeseniz, aynı egzersizleri yapsanız, hatta onunla aynı cinsiyette, aynı yaşta, aynı boyda ve kiloda olsanız bile o sizden daha hızlı kilo veriyor olabilir. Bu durumun nedenleri hakkında bilgilendirmede bulunan Medical Park Ordu Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, vücudumuzun çalışma prensibine göre kasların yağlara göre çok daha fazla enerji harcadığını belirtti.

“Metabolizmayı hızlandırmanın şifresi kas yoğunluğunu artırmak”

Uzman Diyetisyen Anıl Öztürk, “Kas yoğunluğu fazla olan kişiler hem egzersiz sırasında daha fazla kalori harcarlar hem de egzersizden sonra yaklaşık 39 saat boyunca kalori harcamaları maksimum düzeyde olur. Bu durumu dikkate aldığımızda metabolizmanızı hızlandırmak için vücudunuzun kas yoğunluğunu artırmak şarttır” dedi.

“Düzenli spor yapın, ara öğünleri ihmal etmeyin”

Spor yapmanın metabolizma hızlandırmada çok önemli bir rolü olduğunu ve sporun yanı sıra tüketilen çeşitli besinlerin de metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, metabolizma hızını artıracak tavsiyeleri şöyle sıraladı:

“Güne kahvaltıyla başlayın. Kesinlikle kendinizi aç bırakmayın ve ara öğünlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Kahvaltı ve öğle öğününü kuvvetli tutup, akşam yemeğini mümkün olabildiğince hafif ve erken saatlerde tamamlayın. Her öğününüzde içinde protein bulunan bir besin tüketmeye özen gösterin. Yemekleri iyi çiğneyin. Spor yapın ve gün içinde aktif olun. Her gün yarım saatlik bir yürüyüş ve kas kütlenizde artış sağlayacak olan ağırlık egzersizlerini spor programınıza ekleyebilirsiniz. En az 20 dakika spora devam edin. Her gün aynı saatlerde ve kaliteli bir şekilde uyumaya özen gösterin. Kan değerlerinizi ölçtürün. Eğer demir depolarınız yeterli değilse beslenme düzeninizi sorgulayıp değiştirin. Kan değerleri düşük kişilerde metabolizma hızı, vücudun yeteri kadar oksijen kullanmaması sebebiyle daha düşük olur. Günlük olarak yeterince kalsiyum aldığınızdan emin olun. Her öğününüzde C vitamini içeren yiyecekler bulundurmaya özen gösterin. Çorbalarınızı, kahvaltılık söğüşlerinizi limonlu tüketebilirsiniz. Öğle ya da akşam öğünlerinizin birinde çorba bulundurmaya özen gösterin. Kan şekerini daha uzun zamanda yükselten, meyve suyu yerine meyve, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek gibi glisemik indeksi düşük gıdaları tüketmeye özen gösterin. Omega 3 kaynağı balık eti, keten tohumu gibi besinlerle Omega-9 kaynağı zeytinyağı gibi faydalı yağlara günlük diyetinizde yer verin."

“Yaş ve genetik faktörler metabolizma hızını etkiliyor”

Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, metabolizma hızını etkileyen faktörleri ise şöyle anlattı:

“Yaş: Yağ yüzdesinin artması ve hareketin azalması nedeniyle yaş ilerledikçe metabolizma hızı düşer ve kilo verme hızı yavaşlar.

Genetik: Ailesinde obezite fazla oranda görülen bireylerin ileride obez olma ihtimali yüksektir. Yani yağ kütlesindeki fazlalık, metabolizma hızında düşüklük demektir.

Cinsiyet: Erkeklerin yağ oranı kadınlara göre daha düşük, kas oranları ise daha yüksektir. Bu nedenle erkeklerin metabolizma hızı kadınlara kıyasla daha hızlıdır.

Vücut Isısı: Vücut ısısının yükselmesi, metabolizma hızını artırır. Bu nedenle beslenme düzeninizde termojenik etkisi yüksek besinlere yer vermelisiniz.

Hamilelik: Kadınların gebelik dönemlerinde kan basınçlarının artmasından dolayı metabolizmaları hızlanır.

Protein: Günlük diyetinizde proteini ihmal etmeyip yeterince almak metabolizma hızı için oldukça önemlidir. Çünkü proteinlerin termojenik etkileri daha yüksektir ve metabolizmada daha fazla oranda çalışan kasların yapısına katılırlar."

“Kulaktan dolma bilgiler zarar getirebilir”

Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, hipertermi adı verilen ateşli hastalıkların, hipertroidinin, kadınlarda mens döneminden hemen sonraki haftanın da metabolizma hızının yüksek seyrettiği durumlara örnek verilebileceğini söyledi.

Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, ayrıca “Kendisinde yukarıda anlattıklarımıza benzer değerlendirmesi olan kişilerin metabolizma hızı, kan değerleri gibi önemli detayların tespiti ve konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyenden destek alması kilo vermenin en uygun yöntemidir. Kulaktan dolma bilgiler ile herkesin farklı yöntemlere ihtiyaç duymasına rağmen eş dosttan duyulan yöntemleri uygulamak fayda yerine zarar da getirebilir“ uyarısında bulundu.

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