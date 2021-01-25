Avustralya’dan Pfizer-BioNTech aşısına geçici onay

Avustralya, Pfizer ve BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının kullanımına geçici onay verdi.

Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTtech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına kullanımı için geçici bir yetki verdiğini duyurdu. TGA tarafından yapılan açıklamada, Pfizer- BioNTech aşısına yüksek güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarına uygun olduğunun belirlenmesinin ardından onay vererek halka ücretsiz olarak yapılacağını belirtti. TGA, Pfizer-BioNTech aşısına verilen onayın geçici olduğunu aktarırken, Pfizer ve BioNTech firmaları aşı ilişkin verileri açıklamaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamada aşının Avustralya’da ve yurt dışındaki güvenilirliğinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

TGA, Pfizer- BioNTech aşısının 16 yaşı üzeri kişilere yapılacağını ve 21 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağını da açıkladı. İlk dozlar salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık personellerinin yanı sıra engelli vatandaşlar, sınırda görevli memurlar ve yaşlılara yapılacak. Aşılamalar, öncelik verilen gruplara Şubat ayında yapılamaya başlanacak ve aşılar Avustralya’da bulunan en az 50 hastaneye gönderilecek.

Avustralya’da toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 777 ‘ye yükselirken, korona virüs kaynaklı can kaybı 909 oldu.