Avustralya Başbakanı Albanese’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyon sürecinde çalışmaya evden devam edeceğini söyledi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Albanese, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. İzole olacağım ve evden çalışmaya devam edeceğim. Hasta olan herkesi ailelerini ve komşularını güvende tutmak için test yapmaya ve ekstra önlemler almaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.