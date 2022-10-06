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Ataşehir’de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi

Ataşehir’de skandal görüntülerin çıktığı hastanenin bakanlık tarafından faaliyetlerin durdurulma kararı alınmıştı. Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastaneler sevk edilmeye başlandı.

Sağlık 06.10.2022, 14:54
Ataşehir’de faaliyeti durdurulan özel hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi

Ataşehir’de skandal görüntülerin çıktığı hastanenin bakanlık tarafından faaliyetlerin durdurulma kararı alınmıştı. Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastaneler sevk edilmeye başlandı.

İstanbul Ataşehir’deki Özel Bayındır Hastanesi’nde geçtiğimiz gün ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin incelemelerinin ardından hastane faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Hastanenin faaliyeti bugün itibariyle durdurulmasıyla hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmeye başlandı.

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