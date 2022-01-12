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Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe geçti

Covid-19 tablosunda yüzde 88,8 oranla Türkiye’de birinci olan Osmaniye’de vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Vaka sayılarının hızla düşmesinde aşının en büyük silah olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yaklaşık 3 hafta içerisinde vaka sayılarının 100 binde 600’lerden 100 binde 139 seviyelerine düştüğünü söyledi.

Sağlık 12.01.2022, 09:03
Aşılamada Türkiye birincisi olan Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe geçti

Covid-19 tablosunda yüzde 88,8 oranla Türkiye’de birinci olan Osmaniye’de vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Vaka sayılarının hızla düşmesinde aşının en büyük silah olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yaklaşık 3 hafta içerisinde vaka sayılarının 100 binde 600’lerden 100 binde 139 seviyelerine düştüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı günlük Covid-19 tablosunda yüzde 88,8 oranla aşılamada Türkiye’de birinci olan Osmaniye’de vaka sayıları hızla düşüyor. Son açıklanan insidans haritasında vaka oranının 100 binde 139,46 seviyelerine düştüğü Osmaniye’de İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vaka sayılarında yaşanan düşüşlerin mücadelenin en önemli silahı olan aşılamayla gerçekleştiğini söyledi.

“Türkiye’nin birinci ili olduk”

Vatandaşların hatırlatma dozu olan üçüncü dozlarını yaptırmaları gerektiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “Covid-19 ikinci doz aşıda 88,8’i yakalayarak Türkiye’nin birinci ili olduk. Bilindiği gibi üç hafta önce Covid-19 salgınında ciddi boyutta bir süreç yaşadık. Bu süreci minimum seviyeye indirmek için destekleyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabi şuan Omicron varyantı nedeniyle bütün Türkiye’de Covid-19’un yukarıya doğru tırmandığı bu süreçte bizim yapmamız gereken şey maske, mesafe hijyen kurallarına uyduktan sonra üçüncü doz hatırlatma aşımızı da yaptırmamız gerekiyor. Özellikle Covid-19 salgınına yakalanmış vatandaşlarımız üç ayını doldurduktan sonra muhakkak hatırlatma dozlarını yaptırarak etkin olan silahımız aşıyla birlikte Osmaniye’mizi koruyabiliriz” diye konuştu.

“Mahalle mahalle sokak sokak dolaştık”

Vaka sayılarının düşmesinde aşının önemine dikkat çeken Hasan Öznavruz, “Vakaların arttığı dönemlerde ekip sayılarımızı arttırarak mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak aşısını yaptırmamış vatandaşımıza ulaştık aşıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra aşıya gelebilen vatandaşlarımızın aşısını yaptık aşıya gelemeyen vatandaşlarımızın da mobil aşı ekipleri evlere giderek aşılarını tamamladı. Dolayısıyla Türkiye’deki aşı oranımıza da baktığımız zaman 88,8 gerçekten güzel oran. Bu bizim için büyük bir silahtı. 100 binde 600 rakamlarından 3 haftalık kısa bir süre içerisinde 100 binde 139 seviyesine ulaştık. Ancak bu bizim yeterli bir seviye değil. Mevcut olan vakalarımızda günlük takiplerimize baktığımız zaman gelecek hafta da düşüşün 100 binde 100’lerin altına düşeceğine inanıyoruz. Nihai hedefimiz sıfır Covid-19’lu günleri görüp bu süreci öncelikli olarak Osmaniye’de bitirip Türkiye’de bu süreçten kurtulmak istiyoruz” dedi.

Covid-19’da karşı vatandaşlara da çağrıda bulunan Öznavruz, “Kapalı alanlarımız başta olmak üzere inanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda maskeleri kullanalım. Özellikle hijyen ve mesafemizi koruyalım. Olmazsa olmazımız aşılarımızı okullarda 12 yaş üzeri çocuklarımızın eksik olan aşılarını tamamlatarak bu salgına hazırlı yapmamız gerekiyor. En büyük silahımız aşı. Aşı olmazsa olmazımız. Hatırlatma dozlarını yaptırarak hazırlığımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

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