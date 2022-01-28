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‘Aşı kurnazlığı’ yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “İnsanlar arasında ‘aşı kurnazlığı’ dediğimiz bir tablo var. İnsanlar toplumda rahat hareket edebilmek, rahat seyahat edebilmek için aşı oluyorlar. 2 doz aşının yeterli olduğunu düşünerek tekrarlayıcı, hatırlayıcı dozlarını yapmıyorlar. Bunun getirdiği ekstra bir hasta artışı var” dedi.

Sağlık 28.01.2022, 15:35
‘Aşı kurnazlığı’ yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “İnsanlar arasında ‘aşı kurnazlığı’ dediğimiz bir tablo var. İnsanlar toplumda rahat hareket edebilmek, rahat seyahat edebilmek için aşı oluyorlar. 2 doz aşının yeterli olduğunu düşünerek tekrarlayıcı, hatırlayıcı dozlarını yapmıyorlar. Bunun getirdiği ekstra bir hasta artışı var” dedi.

Omicron kaynaklı varyantlar hızla artış gösteriyor. Uzmanlar bu vak’a artışını sadece omicronun hızlı bulaşıcı etkisine bağlamıyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya toplumda aşı kurnazlığı yapan vatandaşların Covid servislerinde yattığını ifade etti. Bazı vatandaşların sadece alışveriş merkezlerine girmek veya rahat seyahat edebilmek için sadece 2 doz aşılarını yaptırdıklarını belirten Prof. Dr. Özkaya, "Bilindiği gibi vaka sayıları çok hızlı artıyor. Neredeyse 100 bini bulacak ve 100 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu vaka artışları sadece ‘omicron’un hızlı bulaşmasına bağlı değil. İnsanlar arasında ‘aşı kurnazlığı’ dediğimiz bir tablo var. İnsanlar toplumda rahat hareket edebilmek, rahat seyahat edebilmek için aşı oluyorlar. Toplum baskı dediğimiz; iş yüzünden ve rahat hareket edebilmek için aşı oluyorlar. 2 doz aşının yeterli olduğunu düşünerek tekrarlayıcı, hatırlayıcı dozlarını yapmıyorlar. Bunun getirdiği ekstra bir hasta artışı var. Omicron varyantı hafif geçirilmesine rağmen bu kadar hasta sayısının artmasının sebebinin toplumda aşı kurnazlığı dediğimiz yaygın bir davranışa bağlıyoruz. İnsanlar alışveriş merkezlerine girebilmek için ya da seyahat edebilmek için 2 doz aşılarını oluyorlar. Devam dozlarını olmuyorlar” diye konuştu.

“Üzerinden 6 ay geçmiş aşının hiçbir koruyuculuğu yok”

Vaka sayılarına bağlı olarak vatandaşlarda akciğer tutulumları, servise yatan hasta sayısı ,yoğun bakım sayısında ciddi bir artış olduğunun altını çizen Dr. Özkaya, “ Biz her zaman söylüyoruz. Aşı emniyet kemeri gibidir. Hastalığa yakalanmanızı önlemeyecek ama yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak. Topluma daha rahat karışabilmek için aşı olmanızı istemiyoruz, bu hastalığın ağır formuna yakalanmaktan korunmanız için aşı olmanızı istiyoruz. Üzerinde 6 ay geçmiş aşınızın sizi korumadığını bilmenizi istiyoruz. Lütfen aşılarınızı tamamlayın” şeklinde konuştu.

Hatırlatma dozu olmayanların akciğerleri

40 ve 80 yaşında hatırlatma dozu olmayan vatandaşların akciğer tomografilerini inceleyen Özkaya, “Omicro’nun bu hafif geçirme olayı sadece aşılı insanlarda geçerlidir. Omicronu grip gibi geçiriyorsunuz ve gerçekten aşı omicronun akciğerlere tutulumunu önlüyor. Hala aşı konusunda tereddütler var. Hatırlatma dozunu olmayanlar bunun sizi korumadığını bilmenizi istiyoruz. 40 yaşındaki bir hastamız iş yerinde rahat edebilmek için aşılarını yaptırmış ama üzerinden neredeyse 8 ay geçmiş ve o aşının hala koruduğunu düşünerek, toplumda rahat gezerken omicron varyantına yakalanıyor. Maalesef akciğerlerdeki hasar nedeniyle tedavi aldı. 80 yaşındaki bir hastamız ise 2 doz Sinovac aşısını olmuş ve rapel dozlarını olmamış. Pozitifi olarak bize geldiğinde akciğerlerine inmiş bir şekilde geldi. Aşı konusu artık bitsin istiyoruz. Gerçekten aşının şu anda her türlü varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Aşı kurnazlığı yaparak sadece göstermelik aşıların sizi koruduğunu düşünmenizi istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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