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Annesi Covid olan Hamza bebek 4 günlükken literatüre girdi

Annesi Semra Alatürk’ün Covid-19 pozitif olması ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle doğumuna 1 ay kala anne karnından alınarak yoğun bakıma kaldırılan Hamza Ali bebeğin, 2 gün sonra apendiksi patladı. Op. Dr. Nihan Ünver Akar, "Annenin geçirdiği Covid’e bağlı olarak, anneden bebeğe geçen sitokinlerin bağırsakta neden olduğu dolaşım bozukluğu, apendiksin patlamasına neden olmuş görünüyor. Annesi ya da kendisi bir şekilde Covid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim" dedi.

Sağlık 08.12.2021, 17:17
Annesi Covid olan Hamza bebek 4 günlükken literatüre girdi

Annesi Semra Alatürk’ün Covid-19 pozitif olması ve durumunun kötüleşmesi nedeniyle doğumuna 1 ay kala anne karnından alınarak yoğun bakıma kaldırılan Hamza Ali bebeğin, 2 gün sonra apendiksi patladı. Op. Dr. Nihan Ünver Akar, "Annenin geçirdiği Covid’e bağlı olarak, anneden bebeğe geçen sitokinlerin bağırsakta neden olduğu dolaşım bozukluğu, apendiksin patlamasına neden olmuş görünüyor. Annesi ya da kendisi bir şekilde Covid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim" dedi.

İzmir’de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Covid-19’a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk’ün bebeğinin, henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi’nde Op. Dr. Hakan Sabırlı’nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı.

Patlamanın nedeni Covid

Doğduktan sonra genel durumu iyi olan minik bebeğin birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, bağırsağın bir bölümü olan apendiksinin patladığı anlaşılan minik bebek, daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, apendiksin köküne yakın bir yerden patladığını ifade ederek, “Erken doğan bebeklerde apendikste patlamanın meydana geldiği iki durum var; biri kistik fibrozis ve diğeri de Hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali’de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin Covid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu. Covid-19’dan başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok” dedi.

Dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

Op. Dr. Nihan Ünver Akar, Hamza Ali’den önce dünyada Covid-19 nedeniyle bağırsağında patlama meydana gelen iki bebek daha olduğunu ifade ederek, “Yaptığım araştırmada gördüm ki, bu bebeklerden ilki yine prematüre doğum. Covid anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Covid pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Covid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim. Şu an genel durumu gayet iyi. Kısa sürede toparladı. Normal gidişatına baktığımızda Hamza Ali şu an hala annesinin karnında doğmayı bekliyor olmalıydı” diye konuştu.

Bebeklerine kavuşmak için beklediler

Hamza Ali doğduktan sonra hem kendisi hem eşi Covid pozitif olduğu için karantinada bekleyen ve bebeklerini kucaklarına almak için negatife dönmeyi bekleyen çiftten Gökhan Alatürk, "Eşim problemli bir gebelik geçirdiği için Covid aşısı olmamıştı. Açıkçası çekindik. Sonra başımıza bunlar geldi ama şu an hem bebek hem eşim çok iyi. Hekimlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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