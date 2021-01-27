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Anneannesinin tarifleriyle ilaç yaptı, bedavaya 'şifa' dağıttı

Mersin'de yaşayan Hasan Demir (52), anneannesinden öğrendiği yöntemlerle, doğadan topladığı bitkileri kullanarak çeşitli kürler yapıyor. Demir bu kürlerin, birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ediyor. Şifa arayan vatandaşların Demir'in evinin önünde oluşturduğu kuyruk ise görenlere, Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlatıyor.

Sağlık 27.01.2021, 13:57 27.01.2021, 14:05
2005
Anneannesinin tarifleriyle ilaç yaptı, bedavaya 'şifa' dağıttı

Erdemli’de alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları’nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor. 2015 yılında rahatsızlandıktan sonra kendi yaptığı bitki kürünü içen Demir, bunun sayesinde iyileştiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanlara da bu kürlerden ücretsiz dağıtmaya başladı.

Demir'in yaptığı kür için 80 km yol geldiğini söyleyen Kemal Özer, bu kür sayesinde şifa bulduğunu dile getirdi.

HASTALIKLARA İYİ GELDİĞİNİ SAVUNDU 

Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir’in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı. Genç, yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu. Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa ben bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum. İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyorlar. Ben bu işi yıllar önce öğrendim. Elimden geleni yapıyorum. Şifalı otları toplayarak kürlerimi hazırlıyorum” dedi.

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DEMİR, KÜRLER İÇİN PARA ALMIYOR 

Vatandaşlardan Kemal Özer Damar tıkanıklığı ve vücut ağrıları olduğunu, Demir’in kürlerinden aldığını dile getirdi. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kötü olduğu ifade eden Aliya Gül ise, "Ayağa kalkamazsın diyorlardı. Hasan Demir’in yaptığı bir şurubu aldım. Bir yıldır kullanıyorum. Ayağa kalktım ve kendimi iyi hissediyorum. Hasan Demir, kürlerin karşılığında para da almıyor. Allah, kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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BİLİMSEL İNCELEME ŞART

Erdemli Çevreyolu Aile Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Ajlan Uçar, uzman olmayan kişiler tarafından üretilen bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Uçar, bu kişilerin ellerindeki karışımı çevredeki insanlara dağıtmadan önce Sağlık Bakanlığı’na bildirmesinin şart olduğunu ifade etti. Modern tıp tekniklerinin kanıta dayalı olduğunu dile getiren Uçar, "Alternatif tıpta ise bu durum yok. Bir şey sağlığa iyi geliyor diyorsanız bilimsel kanıtınız olmalıdır. Diğer türlü herhangi bir karışım sağlığınızı tehdit eder” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı, Hasan Demir hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan soruşturma başlattı. Demir, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Demir'in ifadesinde "Ben kötü bir şey yapmadım. Anneannemden öğrendiğim bitki kürlerini insanlara şifa olsun diye ücretsiz veriyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Demir'in atölyesindeki 15 litre küre el konuldu. Kürlerin bir kısmından alınan numune, tahlil için laboratuvara gönderilirken, kalan kısmı ise imha edildi.

#hasan demir #mersin
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