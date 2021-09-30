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Anne sütü hastalıktan koruyor

Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç anne sütünün eşsiz bir besin kaynağı olduğunu belirterek, emzirmenin anneyi de hastalıklardan koruduğunu söyledi.

Sağlık 30.09.2021, 18:08
Anne sütü hastalıktan koruyor

Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç anne sütünün eşsiz bir besin kaynağı olduğunu belirterek, emzirmenin anneyi de hastalıklardan koruduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gaffari Tunç 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolasıyla açıklamalarda bulundu. Tunç, anne sütünün eşsiz bir besin kaynağı olduğunu söyleyerek emzirmenin öneminde değindi. Dr. Öğretim Üyesi Gaffari Tunç, “Anne sütü, bebeğin beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besin kaynağıdır. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin öğelerini içerir” dedi.

“Emzirmek anneyi birçok hastalıktan korur”

Tunç, anne sütünün emilimi yüksek ve sindirimi kolay olduğunu belirterek, "Anne sütü bebeğin beslenmesine direkt etki eder. Aynı zamanda emzirmek anneyi de birçok hastalıktan korur. Hiçbir besin kaynağı anne sütünün yerini tutamaz. Bu bakımdan eşsiz bir besin kaynağıdır. İlk 2 yıl tüm bebekler anne sütüyle beslenmelidir. Hiçbir mama anne sütünün yerini tutamaz. Şu an salgın dönemindeyiz. Ülkemizde salgınla mücadelemiz devam ediyor. Bu nedenle emziren annelerimizin de Covid-19 aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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