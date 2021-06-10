Ani değişken havalar süper bulaşıcılığı tetikleyebilir

Hava şartlarının değişkenliğinin sağlığa olan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, “Hastalık getiren hava değişimleri, süper bulaşıcı olarak bizlerin hayatını olumsuz etkilemekte ve hayat konforumuzu düşürmektedir” dedi.

Liv Hospital Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzm. Dr. Özkan Akyol, Ani değişken havalar süper bulaşıcılığı tetikleyebildiğini söyledi. Hastalık getiren hava değişimleri, süper bulaşıcı olarak vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Bu yıl yaz mevsimi değişken hava koşullarıyla bizlere ‘merhaba’ dedi. Güneş uyandığımızda hava güneşli ve çok sıcakken akşama hızla serinleyebiliyor, ertesi gün ise bir anda ısı düşerek yağmur görülebiliyor. Bu gibi hava durumlarının grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların habercisidir. Dışarı çıkarken mutlaka hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurarak giyinmemiz gerekiyor. Sıcak havayı görüp ince giyindiğimizde mutlaka temkinli olmalıyız. Kapalı ortamlarda terleyip dışarı çıkıldığında halk arasında üşütme olarak nitelendirdiğimiz hastalıklara yakalanmaktayız. Bu dönemlerde çok dikkatli olmalı, kapalı ortamları havalandırmalıyız. Bir yandan sigaranın da hastalıkların etkisini artırdığını unutmamalı, sigaradan uzak durmalı, sigara içmiyorsak içilen ortamlardan uzaklaşmalıyız” diye konuştu.

Doğru beslenmeyi ihmal etmeyin

Hastalıklara karşı tedbir almada en önemli noktalardan birinin doğru beslenme olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özkan Akyol, “Her zaman olduğu gibi özellikle bu dönemde de beslenmemize ekstra dikkat etmeliyiz. Sebze, meyve ve protein tüketimi, mutlaka dengeli ve günlük olarak yapılmalı. Kahvaltısız güne başlanmamalı, her gün bir porsiyon meyve tüketilmeli. Günlük su tüketimimiz en az 2 litre olmalı ve doktor kontrolünde ihtiyacı olan kişilerin vitamin alımı yapmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.