AMELİYATSIZ GIDI ESTETİĞİ NASIL YAPILIR ?

Dr. Meltem Ayran sözlerine şöyle devam ediyor;

Egzersize örnek olarak “Gökyüzünü Öpme Egzersizi” ni verelim.



Egzersizden önce ısınma hareketleri yapılmalıdır. Her egzersizden önce olduğu gibi ısınma oldukça önemlidir.Başınızı öne eğin çeneye sherbets bırakın, başınızı önce saat yönünde 5 kere sonra ters yönde 5 kez olmak üzere çok yavaş bir şekilde çevirin.Sonra başınızı geriye atabildiğiniz kadar atın, çenenizi hafif öne doğru iterek gökyüzünü öpüyormuş gibi yapın.20 saniye bekleyin ve egzersizin tekrarlayın . ! Ay sonunda sonucu hissedeceksiniz.