Ambulans sireni bu kez Elif’in mutluluğu için çaldı

Eskişehir’de kanserle mücadele veren 17 yaşındaki Elif Kaymak’ın 112 Acil Sağlık ambulansında parademik olarak vatandaşların hayatını kurtarma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Zincirlikuyu Mahallesi’nde babası, babaannesi ve dedesi ile ikamet eden 17 yaşındaki kanser hastası Elif Kaymak’ın en büyük hayali, 112 Acil Sağlık ambulanslarında parademik olmaktı. Ambulanslarda vatandaşların hayatını kurtarmayı isteyen genç kız hastalığından dolayı hayalinden uzak kaldı. Elif’in bu hayalini duyan Eskişehir 112 Acil Sağlık ekipleri bir günlüğüne de olsa gerçekleştirmek için harekete geçti. Öncelikle genç kıza acil sağlık personelinin giymiş olduğu üniforma hazırlandı. Ardından özellikle kış aylarında kullanılan çift çeker ambulansla evinin önüne gidildi. Genç kız, ilk önce kendisinin korona virüs olmasından şüphelense de kısa sürede bu durumun sürpriz olduğunu anladı. Sağlık çalışanları tarafından üniformanın giydirilmesi sonrasında genç kız ambulansa bindirildi. Halinden çok mutlu olan genç kızın mutluluğu ise yakınları tarafından çekilen videolara yansıdı. Hayallinin kalıcı olması için bol bol video ve fotoğraf çektiren 17 yaşındaki Elif Kaymak, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

"Ambulansa hasta olarak değil hemşire olarak bindim"

Ambulansın gelmesiyle şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Elif Kaymak, buluşmanın üzerinden saatler geçmesine rağmen hediye edilen üniformayı çıkarmadı. Yaşadıklarını anlatırken hala heyecanlı olduğu gözlenen genç kız, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti. O anları anlatan Elif Kaymak, “112 olma hayalim vardı, paramedik hemşiresi olmak istiyordum ama olmayacağımı biliyordum. En büyük hayalim ambulansa binmekti ama bu sefer hasta olarak değil koltukta oturarak bindim. Ziyaretime gelen sağlık çalışanları çok iyi kalplilerdi. Fotoğraf çekindik hep birlikte, ambulansa bindik, giysiler getirmişler. Bu formayı giymek çok başka bir şeymiş, onu anladım. Emeği geçen ambulansta çalışanlar, hastanedeki hemşire ablalara abilere yani bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederim, bu zorlu süreçte kırmayıp geldikleri için. Gidip ziyaret edeceğim. İlk geldiklerinde korona falan oldum o yüzden geldiler sandım. Meğerse bana sürpriz yapmaya gelmişler. Çok güzel vakit geçirdik, fotoğrafa çekindik. Ayrı ayrı naziklerdi, şefkatlilerdi. Unutamayacağım, çok güzel bir gün geçirdim. Dün MR’dan gelmiştim onları görünce ağrılarımı unuttum. Yoldan geçtiklerinde camdan bakıyordum. Bu korona günülerin de çok yoğun oldukları için gelmezler diye düşündüm ama geldiler, canlı canlı gördüm. Bu salgın döneminde Allah yardımcıları olsun" dedi.