’All on four implant’ tedavisi ile yaşam kalitesi yükseliyor

Son yılların en popüler diş uygulamalarından biri olan ’All on four implant’, büyük cerrahi işlem gerektirmeden implant tedavilerinin daha kısa sürmesini sağlıyor.

Diş teknolojileri bilimin gücüyle harmanlanarak üstün özelliklere kavuştu. All on four tekniği de kemik kaybı yaşayan ve protez diş uygulamalarından yararlanamayan tam dişsiz hastalar için devrim niteliğinde bir tedavi imkanı sunuyor. Hastalar bu yöntemle hem uzun ve sancılı bir süreçten hem de maddi külfetten kurtularak etkili bir tedaviden yararlanma şansı buluyor. Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği diş hekimleri de 4 ila 6 implant ile uygulanan bu tekniğin hastalara avantaj kazandırdığını ve yaşam kalitesini yükselttiğini söylüyor.

Kayıp diş vakalarında hastalara sıklıkla implant tedavisi uyguladıklarını belirten Diş Hekimi Elif Cemre Güven, tam dişsiz hastalara ’all on four’ yöntemiyle sağlıklı diş yapısı kazandırdıklarını söyledi. Modern diş teknolojisinin tedaviyi desteklediğini vurgulayan Güven, all on four tekniğini ve yaşanılan genel süreci şöyle özetledi: “Hiç dişi olmayan hastalar belli bir yaşın üstünde oldukları için kemik kayıpları yaşanıyor. Kemik erimesinde alt ve üst çenedeki sinirler implantın yapılmasını imkansızlaştırır. İmplant için hastalara bir yıllık cerrahi teknikleri kapsayan tedavi uygulanır. Bu süreç maddi-manevi hastaları zorlar. All on four tekniği ise hastalardaki anatomik problemleri aşarak hastaların kalıcı dişlere kavuşmasını sağlar.”

"Yüksek başarı oranı sayesinde hastalar mutlu"

All on four implant tekniğinde aşırı kemik kaybı yaşayan dişsiz hastalara 4 ya da 6 implant uyguladıklarını dile getiren Güven, "Belirli açılarla yerleştirdiğimiz implantlar üzerine geçici diş protezini sabitliyoruz. Birkaç aylık süreçte ise daimi diş protezlerini sabitliyoruz. Hastalar tedavi sürecinde hiç dişsiz kalmıyor, beslenme ya da günlük hayat akışında zorluk yaşamıyor" dedi.

Diş Hekimi Güven, tedavinin yüksek başarı oranına sahip olduğu için hastaların konforlu yaşama hızlı bir geçiş yaptıklarını söyledi. All on four tedavisine başlamadan önce yapılan klinik ve radyolojik muayenenin, hastaların kusursuz tedaviden yararlanmasına zemin hazırladığını ifade eden Güven, yeterli kemik hacmi bulunmayan ve hiç dişi olmayan hastaların bu tedaviden yararlanabileceğini söyledi.

All on four ile aynı anda implant ve protez uygulaması

Tedavi sürecinde hastaların ağrı yaşamadığını, fiziksel anlamda estetik kaygıların gelişmediğini, konuşma ve çiğneme fonksiyonlarında zorluk oluşmadığını belirten Güven, “Kişiye özel all on four tekniği planlıyoruz. Hastalar sadece kalıcı dişlere değil aynı zamanda estetik gülüş hattına kavuşuyor, özgüvenli hissediyor” diye konuştu.

All on four implant, dört implant tekniği olarak yaygınlaşan bir tedavi yöntemi. Tam dişsiz hastalar, kemik kaybına rağmen tedaviden başarıyla yararlanarak aynı gün içerisinde hem implant hem protez dişe kavuşuyor.