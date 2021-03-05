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Aksaray’ın başını İngiltere’den gelen mutant virüs yaktı

Şubat ayı içerisinde sıfıra yakın vakası olan ve 7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da; 1 belde, 1 köyden sonra bugün de 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak daha karantinaya alındı.

Sağlık 05.03.2021, 12:53
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Aksaray’ın başını İngiltere’den gelen mutant virüs yaktı

Şubat ayı içerisinde sıfıra yakın vakası olan ve 7 Şubat itibari ile İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görülmesiyle kırmızı kategoriye taşınan Aksaray’da; 1 belde, 1 köyden sonra bugün de 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak daha karantinaya alındı.

Şubat ayında İngiltere’den gelen mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 il arasında yer alan Aksaray’da sıfıra yakın vaka sayısı artış göstererek kenti kırmızı kategoriye taşıdı. Türkiye’nin önemli kavşak noktalarından birisi olan kentte gurbetçi sayısının da oldukça fazla olması, bulaş özelliği fazla olan mutasyonlu virüsün hızla yayılımını sağladı. Vaka sayıları artan ilde Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun “Devlet millet el ele, korona ile mücadele” başlığı ile başlattığı seferberlik kapsamında kentte etkin bir mücadele yürütülüyor. Seferberlik, tedbir ve önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Yenikent beldesi ve yine merkeze bağlı Çavdarlılar köyünün karantina altına alınmasının ardından bugün de 1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak daha 5 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahalle, sokak ve caddelerde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Cadde ve mahalleye giriş çıkışlar tamamen kapatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karantina bölgelerinde 24 saat nöbet tutuyor. Karantina bölgelerinde ne araç, ne de yaya giriş çıkışlarına kesinlikle izin verilmiyor. Tedbirler kapsamında Aksaray Hayvan Pazarı da 2 hafta süreyle kapatıldı.

“Bizim mutasyonlu virüsün geldiği nokta İngiltere”

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, mutasyonlu virüsün görülmesiyle vaka sayısının arttığını belirterek, mutant öncesi kentte vaka sayısının sıfıra yakın olduğunu söyledi. Türkiye’de mutant virüsün 6 ilde görüldüğünü ve birisinin de Aksaray olduğunun altını çizen Vali Aydoğdu, “Normalde Şubat ayı içerisinde virüs, yani vaka sayımız sıfıra yakındı. 7 Şubat itibari ile biliyorsunuz mutasyonlu virüsün görüldüğü 6 ili açıkladı bakanımız. Bu 6 il içerisinde Aksaray da vardı. Aksaray’ın temel özelliklerinden birisi Türkiye’nin en önemli kavşak noktalarından birisi olması, bir de gurbetçi sayısının çok fazla olması. Bizim mutasyonlu virüsün geldiği nokta İngiltere. İlk geldiği yer İngiltere ve bizde görüldü. Bu virüsün bir önceki virüsten en temel ayırt edici özelliği çok hızlı bir bulaş etkinliğinin olması. Şu anda vaka sayıları eski virüste gördüğümüz zirve sayılar kadar değil. Ama bizim yapmak istediğimiz şu; ildeki tedbirlerimizi artırarak bulaş hızı çok yüksek olan bu virüsü kontrol altına almak ve renk olarak da mavi listeye girmek” dedi.

“Aksaray’da inanılmaz bir kenetlenme var”

Aksaray’ın devlet millet el ele verilen mücadelede adeta kenetlendiğini ifade eden Vali Aydoğdu, “Aksaray bu anlamda devletini, milletini, bayrağını seven bir il olarak şunu yapıyor; ortada bir samimiyet, sıkıntı gördüğü anda, bir kriz gördüğü anda inanılmaz bir kenetlenme var. Kurallara uyma konusunda Aksaraylılara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok stresli yoğun bir yıl yaşadık. Kolay değil ama bizim bu virüsle beraber yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bu anlamda gösterilen hassasiyetten dolayı da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

1 mahalle, 1 cadde, 6 sokak daha 5 gün süreyle karantinaya alındı

Kentte topyekun bir seferberlik başlatıldığına dikkat çeken Vali Hamza Aydoğdu, “Sebebi de şu: Bir an önce normalleşip esnafımızın iş yerlerinde olması, çocuklarımızın okullarda olması için çaba sarf ediyoruz. Aksaray bu anlamda topyekun bir hareket etme samimiyeti içerisinde. İnşallah hep birlikte, beraber hareket ederek ’Biz’ olgusuyla bu musibetin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şu anda 5 apartmanımızı, 2 caddemizi de karantinaya aldık” ifadelerini kullandı.

“Aksaray’da her şey kontrol altında”

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu koordinesinde kentte başlatılan mücadele kapsamında üst düzey tedbir ve önlemler alındı. Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler şeritlerle kapatılırken, emniyet ve jandarma başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri kent genelinde aralıksız denetim ve uygulamalar yapıyor. Kentte her şeyin kontrol altında olduğunu sözlerine ekleyen Vali Aydoğdu, “Şu anda şunu memnuniyetle söyleyebilirim; Aksaray’da her şey kontrol altında. Bütün ilçelerimizde, kasabalarımızda, mahallelerimizde bütün ekiplerimiz tamamen kontrolü ele geçirdi. Aksaraylı hemşehrilerimizden ricamız bu kurullara uyduğumuz süre içerisinde kısa sürede normalleşeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
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