Aksaray’da “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Aksaray’da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında, “Dünya Yeşile Boyanıyor” adlı etkinlik düzenlenerek, farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Aksaray Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında engelli vatandaşların sorunlarına farkındalık oluşturmak adına, “Dünya Yeşile Boyanıyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlik bünyesinde onlarca engelli vatandaş Bankalar Caddesinde bir araya gelerek yeşil kep, yeşil atkı ve yeşil balonlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanına yürüdü. Engelli vatandaşların yaşam boyunca yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi için oluşturulan farkındalık yürüyüşünün ardından engelli vatandaşlar ve aileleri yeşil balonları Vali Yardımcısı Mustafa Duru’nun alkışları eşliğinde gökyüzüne gönderdi. “Buradayız” ve “Farkındayız” etiketli pankart ve yeşil atkılarını katılım gösteren vatandaşlara dağıtan engelli bireyler, katılımcılara teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Duru, Türkiye’nin temel sorunlarından birinin de engelli kardeşlerimizin ulaşım noktasındaki eksiklikleri olduğunu belirterek, “Türkiye şimdi güzel bir noktaya gelmiş oldu. Hemen hemen her kamu binalarına, kamu kurumlarına ya da ilgili özel binalara erişim sağlama noktasında bir ilerleme sağlanmış oldu. Temennimiz hiçbir engellimizin, hiçbir mağduriyet yaşamadan ülkemizde huzurlu, güzel bir şekilde seyahat edebilmesi, yaşayabilmesi, dinlenebilmesi, eğlenebilmesi. Bu noktada sayın valimizin konuya ilişkin hassasiyetleri de aynı düzeydedir. Hepimiz İnşallah el birliği ile memleketteki engelli kardeşlerimizin ihtiyaç ve sorunlarını giderecek, bilhassa ulaşım noktasındaki sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışacağız” dedi.

Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya ise, “Vatandaşlarımızda bize gelip geçerken baktılar. Gördüler, güzel de bir katılım oldu. Ancak ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok güzel şeyler oluyor. Hükümetimizin, Aksaray Belediyemizin, Valiliğimizin ve ona destek olarak da biz Engelli Derneklerinin yapmış olduğu çalışmalarla Aksaray çok güzel bir noktaya geldi” diye konuştu.