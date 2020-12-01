Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedaviye alınan Ahmet Davutoğlu genel durumunun iyi olduğunu bildirirken, karantina sürecinde çalışmalarına evde devam edeceğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci açıklamala yaptı.

"ARA SIRA ATEŞİ YÜKSELİYOR"

Temurci ilk olarak virüsün ciğerlere inmediğini vurgularken, "Ciddi semptomlar göstermiyor. Ara sıra ateşi çıkıyor fakat genel sağlık durumu iyi. Kendisine verilen ilaçları almaya devam ediyor ve şu an için çalışmalarını evden yürütüyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak" dedi.

Korona virüs vakalarının 30 binli rakamlara yükseldiğinin altını çizen Temurci Gelecek Partisi'nin bir süre kitlesel faaliyetleri durdurduğunu söyledi. Temurci, partinin üst kademesinin ise toplantılarına alınan tedbirler kapsamında devam ettiğini aktardı.