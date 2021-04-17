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Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Eski hakem Ahmet Çakar Beşiktaş-Ankaragücü maçına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Futbolun doğal akışına uygun olmayan şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.
Sağlık 17.04.2021, 09:30 17.04.2021, 09:32
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Beşiktaş ile Ankaragücü’nün karşı karşıya geldiği Süper Lig’in 35. Hafta mücadelesi futbol sahalarında Ankaragücü’nün kendi kalesine attığı goller gündem oldu. Konuk takımın tecrübeli stoperi Ante Kulusic, 45+4 ve 52. dakikalarda iki kez kendi ağlarını havalandırarak Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi.
“FUTBOLUN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI”
Bu durum sosyal medyayı sallarken, Ahmet Çakar da tweet attı. Ünlü hakem ve yorumcu paylaşımında, “Beşiktaş-Ankaragücü maçında futbolun doğal akışına uygun olmayan şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.
Çakar daha önce Beşiktaş-Alanyaspor maçı sırasında da Marafona’nın yediği hatalı gol ve konuk ekibin kaçırdığı pozisyonlardan sonra “Futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor…” mesajını paylaşmıştı.