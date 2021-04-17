Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Şenkal: “Kalp ve kanser hastalığı olan kişiler öncelikle diş hekimine başvurmalıdır”

Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığını etkilediğini kaydeden Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ebru Şenkal, ağız kokusu ve diş kanamalarının ağızdaki hastalığın habercisi olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığını etkilediğini kaydeden Medicana International Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ebru Şenkal, kalp ve kanser hastalığı olan kişilerin de öncelikle diş hekimi kontrolü yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

Ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gereken önemli bir konu olduğunu belirten Şenkal, dişle ilgili en ufak bir şikayet yaşayan kişilerin mutlaka hekime başvurması gerektiğini bildirdi. Düzenli olarak 6 ayda bir diş hekimi kontrolünün ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu anlatan Şenkal, şu önerilerde bulundu:

“Sağlıklı bir diş eti ve dişlere sahip olmak isteyen kişilerin, orta sertlikte bir fırçayla sabah akşam en az dört dakika dişlerini fırçalanması önem taşıyor. Günde 3 kereden fazla dişleri fırçalamak ise, dişin yüzeyini aşındırabileceği için tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Bunun yanında ben hastalarıma diş macununun sürekli değiştirilmesi tavsiyesinde bulunuyorum çünkü her diş macunu farklı özelliklere sahip ve hepsinden fayda görmek lazım."

Asitli bir içecek tüketen kişilerin, dişlerini 45 dakika sonra fırçalaması tavsiyesinde bulunan Şenkal, “Asitli bir içecek tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçaladığınızda, diş minesi aşınır. Bu nedenle asitli bir içecek içtikten sonra 45 dakika bekleyip dişi fırçalamak gerekiyor” diye konuştu. Şenkal, diş fırçalamanın ardından yapılacak gargaranın da ağız sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Diş eti kanaması hastalık belirtisidir "

Hastalıklı dişin hassasiyete yol açacağına vurgu yapan Şenkal, aşırı sıcak ve soğuk yiyecek ya da içeceklere karşı oluşan yoğun diş hassasiyetinin arkasında bir sorun olabileceğini kaydetti. Ağız kokusunun ise ağız ve diş kaynaklı bir hastalığın habercisi olabileceğini belirten Şenkal, “Ağız kokusunda ilk olarak diş hekimine başvurulması gerekiyor. Ağız ve diş kaynaklı ağız kokusu, diş eti hastalığı ve çürük habercisidir. Düzenli temizliğin yapıldığı, ağızda çürüğün olmadığı durumlarda meydana gelen ağız kokusunun bir takım sistemik hastalıklardan kaynaklandığını söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

Diş eti kanamalarının ise, diş eti hastalığı kaynaklı olduğunu vurgulayan Şenkal, şöyle konuştu:

“Bazı hastalar, diş etleri kanadığı için dişlerini fırçalamayabiliyor. Bu büyük bir hata çünkü diş etinde kanama varsa, orada bir hastalık veya bir plak birikimi vardır. Diş eti kanamalarının altında bir hastalığın yattığını söylemek ileriki boyuttur. Ama şeker hastalarında diş eti kanamaları görüldüğü bilinmektedir.”

"Diş sağlığı bozuk olan sporcular başarısız oldu "

Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığıyla ilişkili olduğuna dikkati çeken Şenkal, konuyla ilgili önceki yıllarda yapılan bir çalışmayı örnek verdi. Şenkal, şunları söyledi:

“Diş sağlığının genel vücut sağlığıyla ilişkisine dair daha önce sporcular üzerinde yapılan bir çalışma mevcut. Bu çalışmaya göre; ağız ve diş sağlığı, sporcu sağlığını doğrudan etkiliyor. Ağız ve diş sağlığı bozuk olan sporcuların daha başarısız olduğu görülüyor. Bunun yanında kalp ve kanser hastalığı olan kişilerin de öncelikle diş hekimi kontrolü yaptırması gerekiyor çünkü ağızdaki enfeksiyon, tüm vücudun fizyolojik işleyişini bozuyor. Dişeti hastalığı kan dolaşımında ve kan damarlarında yağ birikintilerine tutunan bakterileri besleyebiliyor ve bu durum kan pıhtılaşmasına yol açarak kalp krizine sebep olabiliyor. Endokardit adı verilen kalp içi zarı iltihabının başlıca etkenin diş enfeksiyonları olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Doğru ve düzenli ağız bakımı diş ve diş eti hastalıkları ile enfeksiyonlarını önlemede en sağlıklı yoldur.”

İnsanların diş sağlığıyla ilgili yaşadıkları problemlerde, diş hekimi korkusu nedeniyle doktora başvurmakta geç kaldıklarını dile getiren Şenkal, “Çoğu zaman hekimin ufak bir müdahalesiyle kurtarılabilecek dişler, maalesef insanların yaşadığı ‘diş hekimi korkusu’ nedeniyle kaybediliyor. Bu nedenle insanlar ağız ve diş sağlığıyla ilgili en ufak bir problem yaşandıklarında geç kalmadan bir hekime başvurmalıdır” dedi.