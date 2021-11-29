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Acemler’e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti

Bursa’da Acemler Kavşağı’nın yanı başında yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yatak kapasitesi arttırılarak şehir hastanesi hüviyeti kazandı.

Sağlık 29.11.2021, 15:38
Acemler’e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti

Bursa’da Acemler Kavşağı’nın yanı başında yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yatak kapasitesi arttırılarak şehir hastanesi hüviyeti kazandı.

Kaba inşaatı biten ve tamamlanma oranı yüzde 53’e gelen hastane inşaatında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve iş adamı Celal Sönmez incelemelerde bulundu. Kaba inşaatı biten hastanede elektrik ve fayans işlerine başlandı. Hastane 2023 Nisan ayında hizmete başlayacak. Milletvekili Mustafa Esgin, "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin kaba inşaatı geçtiğimiz günlerde bitti. Hastanede inşaatının yüzde 52’si tamamlandı. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi aslında bir şehir hastanesi hüviyeti aldı. 1315 yatak kapasitesiyle şehrin merkezî noktasında. Buraya Çekirge, çocuk doğum ve onkoloji hastanelerini taşıyacağız. Boşalan onkoloji hastanesini memleket hastanesinin bir parçası hâline getireceğiz. İnşallah hem memleket hastanemizi, hem de Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizi Bursa halkının hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte firma kaynaklı tasfiye süreci yaşanmıştı. Bu da bir miktar zaman kaybına sebebiyet verdi. Yeni süreçte inşaat çok hızlı ilerliyor. Celal Sönmez Bursa’ya çok önemli eğitim ve sağlık anlamında hizmetler yapmış, katkılar sağlamış bir büyüğümüz. Bursa’da sağlık yatırımlarında aldığımız mesafenin ne kadar önemli olduğunu bu covid sürecinde görmüş olduk" dedi.

Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Güzel bir hayır işinin belli bir noktasını aşmış olarak buradayız. Hastanenin son durumu ne halde diye bir araya geldik. Ben Sönmez ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Daha öncesinde olduğu gibi bugün de yanımızdalar. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanemizden sonra Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin inşaatına ciddi bir katkı sağladılar. Bu hastanenin bin 315 yatağı olacak. İkinci bir şehir hastanesi gibi şehrin doğusunda, batısında ve merkezinde 3 büyük hastaneyle Bursa’ya hizmet etmeyi gayret edeceğiz. Yakın zamanda restorasyonu ve güçlendirme çalışmalarına başlayıp kendi konseptinde hizmete sunacağımız memleket hastanemiz başta olmak üzere Kestel, Gürsu, Dörtçelik ve yeni inşaatın başlatmak üzere olduğumuz Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanemizle birlikte merkezdeki hastane ihtiyacımızı belli noktaya taşımız olacağız" şeklinde konuştu.

İş adamı Celal Sönmez, "Bugün kaba inşaatının bittiğini ve toplam inşaatının yüzde 52’sinin tamamlandığını gördük. Açıldığı günü de en kısa zamanda göreceğiz. Proje 750 yataktan 1315 yatağa çıkmış. Yetkililere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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