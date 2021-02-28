ABD’de Johnson & Johnson’ın Covid-19 aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson & Johnson firmasının yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil kullanımına onay verdi.

ABD’de Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aşılarının ardından Covid-19’a karşı geliştirilen 3’üncü aşı da onay aldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen aşının acil kullanımına onay verdi. Aynı zamanda ABD’de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşısı olan Johnson & Johnson’ın orta ve ileri dereceli hastalarda genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı. Johnson & Johnson’ın aşısının diğer aşılara göre maliyetinin daha düşük olduğu ve derin dondurucular yerine buzdolabında saklanabildiği belirtildi.

ABD’de firma ile Haziran ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşı için anlaşma sağlanmıştı. İlk dozların gelecek hafta uygulanmaya başlaması bekleniyor.

ABD Başkan Joe Biden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ABD halkı için heyecan verici bir haber ve umut veren bir gelişme. Bugün bu haberi kutlasak da tüm Amerikalıları, ellerini yıkamaya, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmeye çağırıyorum. Birçok defa söylediğim gibi, yeni mutasyonlar yayılırsa işler daha da kötüye gidebilir ve mevcut gelişme tersine dönebilir” dedi.

ABD’de John Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı son verilere göre ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 511 bin 994’e, toplam vaka sayısı ise 28 milyon 554 bin 445’e ulaştı.