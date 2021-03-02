ABD’de iki kez yüz nakli yapılan kadın, ilk kez yeni yüzünü gösterdi

ABD’de iki kez yüz nakli yapılan Carmen Blandin Tarleton, ilk kez yeni yüzü ile kameraların karşısına çıktı.

ABD’de iki kez yüzlü nakli yapılan ilk hasta olan 53 yaşındaki Carmen Blandin Tarleton, ikinci ameliyattan 7 ay sonra yeni yüzü ile kameraların karşısına geçti. Tarleton’a 2019 yılında aşırı dozda fentanilden vefat eden uyuşturucu bağımlısı Casey Harrington Labrie’nin yüzü nakledilmişti.

Nakledilen yüzle uyumsuzluk belirtileri göstermeye başlayan Tarleton, tekrar ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Yetersiz kan akışı nedeniyle yüzünde siyah noktaları oluşan Tarleton, göz kapakları iltihaplanmış, dudakları kaybolmaya başlamıştı. Labrie’nin yüzüyle yaşamaya alıştığını açıklayan Tarleton, “Bu benim yüzüm. Bana verdiler. Doğduğum orijinal yüz değil belki ama bu benim yüzüm. Aynaya her baktığımda Casey’i düşünüyorum” dedi.

Şikayet etmenin çok daha kolay olduğunu belirten Tarleton, “Neyin işe yaramadığı hakkında konuşabilirim. Eskide kalırsam, toplumun söylediği şey olurdu. Sefil, engelli, kör ve bağımlı olurdum. Belki depresyona girerdim. Belki daha kötüsü olurdu” ifadelerini kullandı.

Tarleton, ayrıca Labrie’nin ailesiyle tanışarak, "En zor anda, bana herhangi birinin verebileceği en büyük hediyeyi verdiler" diyerek teşekkür etti.

Labrie, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmesinin ardından 2019’da yüzünü ve organlarını bağışlayarak 5 kişinin hayatını kurtarmıştı.

Kocası, Tarleton’ın yüzünü asitle yakmıştı

Tarleton’ın eski kocasının evine gitmiş ve ona beysbol sopasıyla vurmuş ardından çıkan tartışmada kocası Tarleton’ın yüzüne sodyum hidroksit atmıştı. Tarleton’ın yüzünün yüzde 80’ini yanmış görme kaybı yaşamıştı. 30 yıl hapis cezası alan eski koca ise hapishanede hayatını kaybetmişti.