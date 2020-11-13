‘‘ABD’de 10 Günde 1 Milyon Vaka’’

AP haber ajansına göre ABD’de Kasım ayının başından bu yana 1 milyon yeni Corona virüsü vakası görüldü. Birçok eyalette artan vaka sayıları ve hastaneye yatma oranları yetkililerin harekete geçmesine neden oldu. Illinois’de bir günde 12.000’den, Wisconsin’de 7.000’den fazla vaka kayıtlara geçti. Birçok eyalette yeniden kısıtlamalar yürürlüğe giriyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan California’da son iki haftada hastaneye yatan Corona hastalarının oranı yüzde 32, yoğun bakım hasta sayısıysa yüzde 30 arttı.

Sağlık yetkilileri bu nedenle yaklaşık 5 milyon 500 bin kişinin yaşadığı San Diego, Sacramento ve Stanislaus ilçelerinde yeniden açılma planlarının askıya alınması ve en sıkı kategoride kısıtlamaların uygulanması gerektiğini kaydetti. Bunlar arasında restoranların iç mekanlarında yemek servisinin, spor salonlarının ve dini kurumların kapalı mekanlardaki etkinliklerin yasaklanması da yer alıyor.

Eyaletin Sağlık Bakanı Mark Ghaly, durumun böyle devam etmesi halinde ilçelerin yarısında kısıtlamaların artacağı mesajını verdi.

Minnesota’da ise Vali Tim Walz günlük hastaneye yatma rakamlarındaki artışın ardından yeni kısıtlamalar ilan etti. Eyaletin sağlık kurumları hasta sayısındaki artış nedeniyle zor durumda kaldıklarını bildiriyor.

Reuters haber ajansına göre eyalete 1.224 Corona hastasının bir günde hastaneye kaldırılmasıyla günlük hastaneye yatan hasta sayısında rekor kırıldı.

Minnesota’da Cuma gününden itibaren restoran ve barlar gece 22.00 ile sabah 4.00 saatleri arasında kapanacak. Mekanların kapasitesi yarı yarıya azaltılacak. Valinin emrine göre sosyal buluşmalar da en fazla üç farklı aileden 10 kişi ile sınırlandırılacak.

Salı günü günlük vaka sayısında rekor kıran Illinois eyaletindeyse 12.626 yeni vaka görüldü.

Iowa Valisi Kim Reynolds da vaka sayısındaki artış nedeniyle eyalette sosyal buluşmaları kısıtladı, bazı durumlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

Sağlık Bakanı: ‘‘Geçici tıp merkezleri açılacak’’

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hastaneye kaldırılma oranındaki artış ve sağlık tesislerinin yaşadığı baskı nedeniyle kaygı duyduğunu dile getirdi. Azar ihtiyaç duyulan yerlerde geçici tıp merkezleri açılacağını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre ABD genelinde 59.000’den fazla Corona virüsü hastası hastanelerde yatıyor. Daha önce hastanede yatan hasta sayısı hiç bu kadar artmamıştı. Günlük vaka artışıysa son altı gündür 100 binin üzerinde.

Yetkililer bakımevlerinde de vakaların artabileceği uyarısında bulunuyor.

Salgından en çok etkilenen ülkenin ortabatı kesimlerindeki bakımevlerinde vaka sayıları Eylül ayının ortasından bu yana yüzde 120 arttı.

Avrupa’da ölenlerin sayısı 300 bini geçti

Amerika hala salgından en kötü etkilenen ülke olmaya devam ediyor, ancak Avrupa’da da rakamlar kaygı verici. Reuters haber ajansına göre Avrupa genelinde Corona virüsünden ölenlerin sayısı 300 bini geçti. Yetkililer kış mevsimiyle birlikte vaka ve ölü sayılarının daha fazla artmasından endişe ediyor.

Avrupa’da şu ana kadar 12 milyon 800 bin vaka ve 300 bin 114 ölüm açıklandı. Geçen hafta günlük vaka sayıları yüzde 10 arttı ve günde yaklaşık 280 bin vaka görüldü.

Ölü sayılarının en fazla olduğu yer 49.000 ile İngiltere. Ülkede yetkililerin hazırlandığı en kötü senaryoda ölü sayısının 80.000 olması olasılığı gündeme getiriliyordu.

Fransa, İspanya, İtalya ve Rusya’da da bir günde yüzlerce ölüm kayıtlara geçti. Dünya genelindeki toplam ölümlerin neredeyse dörtte üçü İngiltere ile bu dört ülkede görülüyor.