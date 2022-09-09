6 yıl sonra böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Çanakkale’de, 6 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalanan Fatma Gamsız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde gerçekleştirilen böbrek nakliyle tekrar sağlığına kavuştu.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşayan Fatma Gamsız’ın (66) böbrekleri, 6 yıl önce enfeksiyona bağlı olarak zarar gördü. Hemen tedaviye başlayan Gamsız, enfeksiyon rahatsızlığının geçmeyip, böbreklerinin iflas etmesi üzerine 3 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu. Diyalize girmeye başlayan kadın, nakil için sıra bekledi ama bir türlü gerçekleşmedi. Umutları her geçen gün tükenmeye başlayan Gamsız’a, Bursa Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan böbreği 1 Eylül tarihinde başarılı bir şekilde nakledildi. Gamsız’ın sağlığına kavuşur kavuşmaz ilk işi kana kana su içmek oldu.

"Ameliyat sonrasında değerleri tamamen normale döndü"

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Fatma Gamsız’ın 6 yıl önce vücudunda gelişen bir enfeksiyon nedeniyle böbreklerinde hasar meydana geldiğini ve diyalize bağlanmaya başladığını belirterek, “Haftada 3 gün olarak başlayan diyaliz, haftada 2 güne kadar düştü. Ancak ülkemizde diyaliz merkezleri sayılı yerlerde olduğu için ulaşım ciddi bir sorun oluşturmakta. Çoğunlukla eşinin motosikletinin arkasına binerek diyaliz merkezine çileli bir şekilde gidip geliyordu. Merkezimize yaklaşık 3 yıl önce başvurdu, 4’üncü kez çağırıldığında uygun böbrek bulunarak nakil işlemi gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında değerleri tamamen normale döndü. Taburcu olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizi en çok zorlayan konu, ülkemizde organ bağışı oranının yetersiz olması. Hastamız 6 yıldır nakil için sıra bekliyordu ve en sonunda uygun donör bulunabildi. Vatandaşlarımızdan organ bağışı konusunda hassasiyet göstermelerini ve organ bağışında bulunmalarını rica ediyorum” dedi.

"Ameliyatımız çok başarılı geçti"

Eşi Fatma Gamsız’ın ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Cahit Gamsız, “Bundan 6 yıl önce ayaklarında oluşan ödemden dolayı eşim diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Araçla gidip geldiğimiz bu süre bizim için çok yorucu oldu. Geçtiğimiz sene Ezine ilçesinde bulunan diyaliz merkezine gitmeye başladık. Bugüne nasip oldu. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Herkese çok teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz” diye konuştu.

Ameliyatının iyi geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatma Gamsız, ameliyat sonrasında doktor ve hemşirelere teşekkür etti.