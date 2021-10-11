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6 dünya rekoru kıran kan bağışçısına plaket

Uşak’ta 6 kez dünya rekoru kırarak toplamda 420 ünite kan bağışı yapan Emin Şahin’e bir plaket daha takdim edildi.

Sağlık 11.10.2021, 19:35
6 dünya rekoru kıran kan bağışçısına plaket

Uşak’ta 6 kez dünya rekoru kırarak toplamda 420 ünite kan bağışı yapan Emin Şahin’e bir plaket daha takdim edildi.

İlk olarak 1984 senesinde bir arkadaşının annesine kan bağışında bulunan Emin Şahin, o günden sonra düzenli olarak kan bağışçısı oldu. Yaklaşık 37 senede 419 ünite kan bağışında bulunan Şahin, bu alanda ise farklı ödüller alarak 6 kere de dünya rekoru kırdı. Türk Kızılay’ına 252, hastanelere ise 167 ünite kan bağışında bulunan Şahin, toplamda 156 litre kan bağışında bulundu.

Emin Şahin, yeri geldiğinde bir ayda 8 kere kan bağışında bulunduğunu aktardı. Şahin, “6 kere dünya rekoru kırdım. Zaman geldi 1 ayda 8 ünite kan verdiğim de oldu. Çok şükür sağlıklıyım, herkesi kan bağışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde kan bağışlarının azaldığına dikkat çeken Şahin, bütün vatandaşları kan bağışına davet etti. Şahin, “Pandemiden önce Kızılay’ın kan toplama oranı yüzde 1.7’ydi. Şimdi ise yüzde 0.75’e düştü. Ben vatandaşları tekrardan kan bağışına davet ediyorum. Kimsenin korkmasına gerek yok. Doktorlar gerekli kontrolleri yapıyor, uymuyorsa kesinlikle kan bağışına izin vermiyor. Lütfen ihmalkarlık yapmayın, herkesi kan bağışına davet ediyorum” dedi.

Açıklamaların ardından Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas’ın plaket takdim ettiği Emin Şahin, daha sonra 420. kan bağışını gerçekleştirdi.

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