5 günde 2 kilo verdiren Mikrobiyota Diyeti nedir? Nasıl uygulanır?
Vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri olan sindirim sistemi bozulduğunda bütün dengemiz bozulur. İyi bakteriler sindirim sürecinin verimli olmasını sağlarlar. Kötü bakteriler ise rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Mikrobiyota dengesi bozulduğunda ise kilo alımı ortaya çıkmakta. İşte hızlı kilo vermenizi sağlayacak bağırsak floranızı düzenleyen, mikrobiyata diyeti...
Mikrobiyota Nedir?
- Mikrobiyota vücudumuzda yaşayan tüm bu mikroorganizmalara yani çıplak gözle göremediğimiz küçük canlılara verilen isimdir. Bu topluluğun büyük çoğunluğunu bağırsaklarımızdaki bakteriler oluşturmaktadır.
- Sindirim sistemimizdeki bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin sağlıklı yaşam konusunda ne kadar önemli rol oynadıklarıyla ilgili çalışmalar günden güne artmaktadır.
- Zararlı ve yararlı mikroorganizmaların sayısı herkeste farklı olabilir. Önemli olan ise dengeli bir dağılım olmasıdır.
- İyi bakteriler sindirim sürecinin verimli olmasını sağlarlar. Kötü bakteriler ise tam tersi işlev görmektedirler.
- Eğer sizin vücudunuzda kötü bakteriler çoğunluktaysa yediğiniz yemeklerde ekstra kalori alma olasılığınız da yüksektir. Bu da yağlanma ve kilo alımı anlamına gelir.
Mikrobiyota Diyeti: Örnek Liste
Mikrobiyota diyeti genelde aşama aşama uygulanmaktadır:
Öncelikle ortalama 2 hafta boyunca kötü bakterilerin üremesini etki edebilen gluten, şeker, laktoz, tatlandırıcılar gibi kaynaklar beslenme listesinden yavaş yavaş çıkartılır. Ayrıca kırmızı et de azaltılıyor. Bunların yerine bağırsak dostu meyveler ve gıdalar diyet listesine eklenir.
İkinci basamakta yine ortalama 2 hafta süresince prebiyotikler de öğünlere dahil edilir.
Üçüncü aşama ise fermente gıdaların zamanı gelir ve bağırsak dostu yoğurt, kefir, lahana turşusu ve salatalı turşusu gibi seçeneklerden faydalanılır. Dördüncü aşama ise tüm hayata yayılacak Akdeniz beslenme tipini içermektedir.
1.Gün
Kahvaltı: Lor peynirli, biberli, maydanozlu, tam buğday unlu omlet
Öğle: Tarhana çorbası, haşlanmış brokoli ve karnabahar
Ara Öğün: 1 hurma ve 2 ceviz
Akşam: Zeytinyağlı kuru börülce yemeği, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği
2. Gün
Kahvaltı: Muzlu yulaflı smoothie (süt veya kefirle)
Öğle: Fırında çipura veya levrek, zeytinyağlı ve sirkeli roka-domates salatası
Ara Öğün: 10 fındık, 10 kuru üzüm
Akşam: Zeytinyağlı türlü, bulgur pilavı
3. Gün
Kahvaltı: 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği, 1 tatlı kaşığı bal, mevsim yeşillikleri
Öğle: Etli kereviz yemeği, zeytinyağlı, sirkeli, dereotlu ve maydanozlu salata
Ara Öğün: 1 elma veya portakal
Akşam: Zeytinyağlı kuru barbunya, 1 bardak ayran
4. Gün
Kahvaltı: 1 tane haşlanmış yumurta, 5 – 6 adet zeytin, domates, salatalık, biber, maydanoz, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği
Öğle: Yeşil mercimek salatası, 1 bardak naneli ayran
Ara Öğün: 1 bardak kefir
Akşam: Ezogelin çorbası, mevsim salata
5. Gün
Kahvaltı: Biraz sütlü, muzlu tarçınlı yulaf ezmesi
Öğle: Zeytinyağlı kabak yemeği, 1 bardak ayran, havuç ve turp salatası
Ara Öğün: 20 tane çiğ kaju veya badem
Akşam: Hindili nohut yemeği, 1 kase haşlanmış karabuğday
Sağlıklı mikrobiyota için neler yapılmalı?
- Bağırsakların sağlıklı çalışması ve varsa fazla kilolardan kurtulabilmek için mikrobiyota diyeti içinde tahıl grubundan seçeneklere yer verilir. Bunlar arasında; tam tahıllı gıdalar, buğday, bulgur, kinoa, kepekli pirinç, kuru baklagiller sayılabilir.
- Sindirim ve boşaltım sistemi dostu sebze ve meyveler mutlaka mevsiminde ve taze tüketilmelidir.
- Omega-3 dengesi korunmalıdır. Bunun için balık gibi omega-3 kaynakları haftada 2-3 kez olacak şekilde beslenme listesine dahil edilmelidir.
- Zeytin, sirke, şalgam gibi bağırsak sağlığında önemli rolü olan fermente besinler de mikrobiyota diyeti içinde önerilen gıdalar arasındadır.
- Salatalarda da yemeklerde de yağ tercihi olabildiğince organik zeytinyağından yana kullanılmalıdır.
- Bağırsak çalışmasını olumlu etkileyen, zararlı bakterilerle savaşan ve mineral emilimini artıran prebiyotikler de sindirim sisteminin en iyi dostları arasındadır.
- Prebiyotik kaynağı olan muz, elma, kereviz, pırasa, enginar, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak, nohut, kuru fasulye, buğday, arpa, çavdar, ceviz, badem ve zeytini sağlıklı beslenme listenize dahil edebilirsiniz.