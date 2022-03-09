5 günde 2 kilo verdiren Mikrobiyota Diyeti nedir? Nasıl uygulanır?

Mikrobiyota Nedir?

Mikrobiyota vücudumuzda yaşayan tüm bu mikroorganizmalara yani çıplak gözle göremediğimiz küçük canlılara verilen isimdir. Bu topluluğun büyük çoğunluğunu bağırsaklarımızdaki bakteriler oluşturmaktadır.

Sindirim sistemimizdeki bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin sağlıklı yaşam konusunda ne kadar önemli rol oynadıklarıyla ilgili çalışmalar günden güne artmaktadır.

Zararlı ve yararlı mikroorganizmaların sayısı herkeste farklı olabilir. Önemli olan ise dengeli bir dağılım olmasıdır.

İyi bakteriler sindirim sürecinin verimli olmasını sağlarlar. Kötü bakteriler ise tam tersi işlev görmektedirler.

Eğer sizin vücudunuzda kötü bakteriler çoğunluktaysa yediğiniz yemeklerde ekstra kalori alma olasılığınız da yüksektir. Bu da yağlanma ve kilo alımı anlamına gelir.

Mikrobiyota Diyeti: Örnek Liste

Mikrobiyota diyeti genelde aşama aşama uygulanmaktadır:

Öncelikle ortalama 2 hafta boyunca kötü bakterilerin üremesini etki edebilen gluten, şeker, laktoz, tatlandırıcılar gibi kaynaklar beslenme listesinden yavaş yavaş çıkartılır. Ayrıca kırmızı et de azaltılıyor. Bunların yerine bağırsak dostu meyveler ve gıdalar diyet listesine eklenir.

İkinci basamakta yine ortalama 2 hafta süresince prebiyotikler de öğünlere dahil edilir.

Üçüncü aşama ise fermente gıdaların zamanı gelir ve bağırsak dostu yoğurt, kefir, lahana turşusu ve salatalı turşusu gibi seçeneklerden faydalanılır. Dördüncü aşama ise tüm hayata yayılacak Akdeniz beslenme tipini içermektedir.

1.Gün

Kahvaltı: Lor peynirli, biberli, maydanozlu, tam buğday unlu omlet

Öğle: Tarhana çorbası, haşlanmış brokoli ve karnabahar

Ara Öğün: 1 hurma ve 2 ceviz

Akşam: Zeytinyağlı kuru börülce yemeği, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

2. Gün

Kahvaltı: Muzlu yulaflı smoothie (süt veya kefirle)

Öğle: Fırında çipura veya levrek, zeytinyağlı ve sirkeli roka-domates salatası

Ara Öğün: 10 fındık, 10 kuru üzüm

Akşam: Zeytinyağlı türlü, bulgur pilavı

3. Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği, 1 tatlı kaşığı bal, mevsim yeşillikleri

Öğle: Etli kereviz yemeği, zeytinyağlı, sirkeli, dereotlu ve maydanozlu salata

Ara Öğün: 1 elma veya portakal

Akşam: Zeytinyağlı kuru barbunya, 1 bardak ayran

4. Gün

Kahvaltı: 1 tane haşlanmış yumurta, 5 – 6 adet zeytin, domates, salatalık, biber, maydanoz, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

Öğle: Yeşil mercimek salatası, 1 bardak naneli ayran

Ara Öğün: 1 bardak kefir

Akşam: Ezogelin çorbası, mevsim salata

5. Gün

Kahvaltı: Biraz sütlü, muzlu tarçınlı yulaf ezmesi

Öğle: Zeytinyağlı kabak yemeği, 1 bardak ayran, havuç ve turp salatası

Ara Öğün: 20 tane çiğ kaju veya badem

Akşam: Hindili nohut yemeği, 1 kase haşlanmış karabuğday

Sağlıklı mikrobiyota için neler yapılmalı?