banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
Akaryakıt fiyatları bu gece yine zamlanacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
THY'de uçuşlar iptal!
THY'de uçuşlar iptal!

5 günde 2 kilo verdiren Mikrobiyota Diyeti nedir? Nasıl uygulanır?

Vücudumuzun en önemli sistemlerinden biri olan sindirim sistemi bozulduğunda bütün dengemiz bozulur. İyi bakteriler sindirim sürecinin verimli olmasını sağlarlar. Kötü bakteriler ise rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Mikrobiyota dengesi bozulduğunda ise kilo alımı ortaya çıkmakta. İşte hızlı kilo vermenizi sağlayacak bağırsak floranızı düzenleyen, mikrobiyata diyeti...

Sağlık 09.03.2022, 10:18
5 günde 2 kilo verdiren Mikrobiyota Diyeti nedir? Nasıl uygulanır?

Mikrobiyota Nedir?

  • Mikrobiyota vücudumuzda yaşayan tüm bu mikroorganizmalara yani çıplak gözle göremediğimiz küçük canlılara verilen isimdir. Bu topluluğun büyük çoğunluğunu bağırsaklarımızdaki bakteriler oluşturmaktadır.
  • Sindirim sistemimizdeki bakterilerin, virüslerin, mantarların ve parazitlerin sağlıklı yaşam konusunda ne kadar önemli rol oynadıklarıyla ilgili çalışmalar günden güne artmaktadır.
  • Zararlı ve yararlı mikroorganizmaların sayısı herkeste farklı olabilir. Önemli olan ise dengeli bir dağılım olmasıdır.
  • İyi bakteriler sindirim sürecinin verimli olmasını sağlarlar. Kötü bakteriler ise tam tersi işlev görmektedirler.
  • Eğer sizin vücudunuzda kötü bakteriler çoğunluktaysa yediğiniz yemeklerde ekstra kalori alma olasılığınız da yüksektir. Bu da yağlanma ve kilo alımı anlamına gelir.

Mikrobiyota Diyeti: Örnek Liste

Mikrobiyota diyeti genelde aşama aşama uygulanmaktadır:

Öncelikle ortalama 2 hafta boyunca kötü bakterilerin üremesini etki edebilen gluten, şeker, laktoz, tatlandırıcılar gibi kaynaklar beslenme listesinden yavaş yavaş çıkartılır. Ayrıca kırmızı et de azaltılıyor. Bunların yerine bağırsak dostu meyveler ve gıdalar diyet listesine eklenir.

İkinci basamakta yine ortalama 2 hafta süresince prebiyotikler de öğünlere dahil edilir.

Üçüncü aşama ise fermente gıdaların zamanı gelir ve bağırsak dostu yoğurt, kefir, lahana turşusu ve salatalı turşusu gibi seçeneklerden faydalanılır. Dördüncü aşama ise tüm hayata yayılacak Akdeniz beslenme tipini içermektedir.

1.Gün

Kahvaltı: Lor peynirli, biberli, maydanozlu, tam buğday unlu omlet

Öğle: Tarhana çorbası, haşlanmış brokoli ve karnabahar

Ara Öğün: 1 hurma ve 2 ceviz

Akşam: Zeytinyağlı kuru börülce yemeği, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

2. Gün

Kahvaltı: Muzlu yulaflı smoothie (süt veya kefirle)

Öğle: Fırında çipura veya levrek, zeytinyağlı ve sirkeli roka-domates salatası

Ara Öğün: 10 fındık, 10 kuru üzüm

Akşam: Zeytinyağlı türlü, bulgur pilavı

3. Gün

Kahvaltı: 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği, 1 tatlı kaşığı bal, mevsim yeşillikleri

Öğle: Etli kereviz yemeği, zeytinyağlı, sirkeli, dereotlu ve maydanozlu salata

Ara Öğün: 1 elma veya portakal

Akşam: Zeytinyağlı kuru barbunya, 1 bardak ayran

4. Gün

Kahvaltı: 1 tane haşlanmış yumurta, 5 – 6 adet zeytin, domates, salatalık, biber, maydanoz, 1 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

Öğle: Yeşil mercimek salatası, 1 bardak naneli ayran

Ara Öğün: 1 bardak kefir

Akşam: Ezogelin çorbası, mevsim salata

5. Gün

Kahvaltı: Biraz sütlü, muzlu tarçınlı yulaf ezmesi

Öğle: Zeytinyağlı kabak yemeği, 1 bardak ayran, havuç ve turp salatası

Ara Öğün: 20 tane çiğ kaju veya badem

Akşam: Hindili nohut yemeği, 1 kase haşlanmış karabuğday

Sağlıklı mikrobiyota için neler yapılmalı?

  • Bağırsakların sağlıklı çalışması ve varsa fazla kilolardan kurtulabilmek için mikrobiyota diyeti içinde tahıl grubundan seçeneklere yer verilir. Bunlar arasında; tam tahıllı gıdalar, buğday, bulgur, kinoa, kepekli pirinç, kuru baklagiller sayılabilir.
  • Sindirim ve boşaltım sistemi dostu sebze ve meyveler mutlaka mevsiminde ve taze tüketilmelidir.
  • Omega-3 dengesi korunmalıdır. Bunun için balık gibi omega-3 kaynakları haftada 2-3 kez olacak şekilde beslenme listesine dahil edilmelidir.
  • Zeytin, sirke, şalgam gibi bağırsak sağlığında önemli rolü olan fermente besinler de mikrobiyota diyeti içinde önerilen gıdalar arasındadır.
  • Salatalarda da yemeklerde de yağ tercihi olabildiğince organik zeytinyağından yana kullanılmalıdır.
  • Bağırsak çalışmasını olumlu etkileyen, zararlı bakterilerle savaşan ve mineral emilimini artıran prebiyotikler de sindirim sisteminin en iyi dostları arasındadır.
  • Prebiyotik kaynağı olan muz, elma, kereviz, pırasa, enginar, karnabahar, brokoli, soğan, sarımsak, nohut, kuru fasulye, buğday, arpa, çavdar, ceviz, badem ve zeytini sağlıklı beslenme listenize dahil edebilirsiniz.
#mikrobiyota dengesi #mikrobiyota diyeti #hızlı kilo verme #5 günde 2 kilo #diyet #kilo verme #yağ yakımı
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18