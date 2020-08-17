40 YAŞ VE ÜZERİNDE AŞILAMA DENEMEYİN!
Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr.Numan Bayazıt konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Aşılama (IUI), hareketli spermlerin seçilip rahim içine bırakılması demektir. Döllenmenin normal hayatta olduğu gibi tüpler içinde ve kendiliğinden olması beklenir. Genellikle yumurtalıklar da uyarılıp, birden fazla yumurtanın çatlaması sağlanır. İşlemin mantığı ortamdaki yumurta ve spermin çok olmasıyla gebelik şansının arttırılmasına dayanır. Zamanlamanın sağlanmış olması diğer artısıdır. Bu işlem genellikle çocuk sahibi olmayı birkaç yıl gibi kısa bir süredir deneyen genç çiftlerde işe yarar. Kadının kanalları açık olmalıdır.
Sperm sayı ve hareketi ciddi olarak düşükse aşılama değil, tüp bebek özellikle mikroinjeksiyon yapılmalıdır.
Bir de hiçbir sebep bulunamayan çiftler vardır. Bunların düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamadıkları süre 3 yıldan fazla ise aşılama ile sonuç alma ihtimalleri çok düşüktür, tüp bebeğe geçilmelidir.
Özellikle 40 yaş ve üzerindeki çiftlerin aşılama ile zaman kaybettiklerine şahit oluyoruz. Bu yaşlarda bu yöntem ile gebelik elde etme olasılığı çok düşüktür ve zaman kaybıdır. Geçen süre kadının yumurtalarının azalmasına neden olarak işlerin daha da zorlaşmasına yol açabilir.
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