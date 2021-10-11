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2 bin kişiyi aşıya ikna eden tıbbi sekretere başarı belgesi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2 bin kişiyi aşıya ikna eden tıbbi sekretere başarı belgesi verdi.

Sağlık 11.10.2021, 15:41
2 bin kişiyi aşıya ikna eden tıbbi sekretere başarı belgesi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2 bin kişiyi aşıya ikna eden tıbbi sekretere başarı belgesi verdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ve tereddütleri olduğu için aşı yaptırmayan yaklaşık 5 bin kişiyle görüşerek 2 bine yakınını doğru bilgilendirmeyle ikna eden İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli tıbbi sekreter Emel Küçükoğlu’nu özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Korona virüsün Türkiye ve Samsun’da görüldüğü ilk andan itibaren canları pahasına büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu mücadelenin en ön safında yer alarak ortaya koydukları gayret için minnettar olduklarını ifade eden Vali Dağlı, aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Aşı konusunda çekinceleri olduğu için henüz aşı yaptırmamış veya dozlarını tamamlamamış olanların kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeleri gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, “Kendilerine, resmi kaynaklardan alacakları doğru bilgilerle tereddütlerini gidererek bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

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