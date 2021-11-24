Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine yaptığı denetimlerde, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.