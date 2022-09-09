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Rizespor, Gökhan Akkan’ı MKE Ankaragücü’ne kiraladı
Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan’ı, MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiraladı.
RİZE 09.09.2022, 14:13
Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan’ı, MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiraladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Rizespor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan, eski kulübü MKE Ankaragücü’ne sezon sonuna kadar kiralandı. Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, “Gökhan Akkan’ın geçici transferi için MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varıldı. Kalecimiz Gökhan Akkan, 2022-23 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü’ne kiralandı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan değerli kalecimiz Gökhan Akkan’a yeni deneyiminde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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