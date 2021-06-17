Rize’de miniklere ’Afet farkındalık eğitimi’ veriliyor

Rize’de AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğlencilerine yönelik ‘Afet farkındalık eğitimi’ verildi.

Ülke genelinde vatandaşlara yönelik başlatılan ‘Afet farkındalık eğitimi’ Rize’de de hayat buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen eğitimlerde video sunumu yapılarak, minik öğrencilere eğitim amaçlı broşür dağıtılıyor.

Etkinlik hakkında açıklama yapan İstiklal İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Fatma Hüseyinoğlu, “Çocukların gelerek yerinde, böyle bir eğitimi alması gerçekten iyi oldu. Biz bunu derslerimizde zaten görmüştük. Çocukların gelip burada bunu görerek öğrenmesi, bilenlerden görmesi çok iyi oldu. Küçük yaşlarda edinilen bu tecrübeler çocuklar için çok faydalı oluyor” dedi.