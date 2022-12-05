Rize’de kaçakçılık operasyonu

Rize’de kaçakçılığa yönelik yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi adına yapılan çalışmalar çerçevesinde K.Y. ve D.K. isimli iki kişiye ait işyeri ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 160 litre etil alkol, 70 litre etil alkol karışımlı el yapımı rakı, 65 adet alkol yapımında kullanılan esans, 8 litre gümrük kaçağı alkol, 1 bin 117 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından ise K.Y. ve D.K. isimli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı.