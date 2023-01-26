Rize’de ayın polisleri ödüllendirildi

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından ayın polislerini ödüllendirdi.

Rize’de İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından başlatılan "Ayın Personeli’ uygulamasında ayın polisi seçilen Cumhuriyet Şehit Nedim Çalık Polis Merkezi Amirliğinde görevli Polis Memuru Burak Özkan ve Tophane Şehit Abdulkadir Sadıkoğlu Polis Merkezi Amirliğinde görevli Polis Memuru Mustafa Günen’i gram altın ile ödüllendirdi. İl Emniyet Müdürlük binasında düzenlenen törene Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.

Başlatılan ‘Ayın Personeli’ uygulamasının her ay yapılacağını ifade eden İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "Vatandaşlarımızın güvenini kazanmaya yönelik tavır ve davranışlar sergileyerek üstün görev anlayışıyla hareket eden ve diğer personellerimize örnek olması açısından vatandaş memnuniyetine müşahhas katkı sağlayan personellerimize yönelik her ay uygulanacak olan ‘Ayın Personeli’ uygulamasını başlattık" ifadelerini kullandı.